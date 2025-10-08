Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Ростовский предприниматель привезет в Ярославль бассейн с лодками

В Ярославле контракт на поставку аттракциона «Бассейн с лодками» заключен с ИП Дроздецкий Сергей Олегович из Ростова-на-Дону. Соглашение опубликовано на сайте госзакупок.

Фото: Городские парки культуры и отдыха Ярославля

Заказчиком выступает МБУ «Дирекция городских парков культуры и отдыха» Ярославля. Стоимость контракта составляет 3,9 млн руб. Аттракцион привезут в Юбилейный парк в течение ближайших двух недель.

Бассейн должен быть диаметром 16 тыс. мм, высотой 800 мм. Для электролодочек сделают зарядные станции.

Алла Чижова

