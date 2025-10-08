В Чите из-за аварии без воды остались более 300 домов и около 40 соцучреждений

В центре Читы произошла авария на водопроводе в районе перекрестка улиц Фрунзе и Смоленская. В результате временно отключили водопроводную насосную станцию № 3, сообщила пресс-служба администрации города. Без холодного водоснабжения остались 288 многоквартирных домов и 37 социальных объектов, включая детские сады, школы и лечебные учреждения.

На месте аварии ведутся ремонтные работы. Подвоз питьевой воды организован в первую очередь для лечебных учреждений и детских садов. Как рассказали ТАСС в пресс-службе Минздрава Забайкалья, без воды остались девять стационаров, три поликлиники, а также патологоанатомическое бюро и судебно-медицинская экспертиза.

Кроме того, сады № 28 и № 82 временно не принимали детей. Их распределили в другие учреждения дошкольного образования, остальные детсады работают штатно.