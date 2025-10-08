Ставропольский край вырвался в лидеры по производству мяса птицы

В 2025 году доля Ставропольского края в общероссийском производстве мяса птицы достигла 6%. Регион, который еще недавно воспринимался как периферийный игрок, сегодня уверенно входит в число крупнейших производителей в стране. Совокупный выпуск мяса на Ставрополье превышает 550 тыс. тонн в год, в основном это продукция птицеводства. Причины роста — инвестиции в модернизацию производства и поддержка в рамках региональных программ.



Ставропольский край является значимым игроком на российском рынке птицеводства, подчеркнул министр экономического развития региона Антон Доронин. По его словам, на долю Ставрополья приходится 6% всего российского производимого мяса птицы. «Рост спроса на качественную ставропольскую продукцию стимулирует развитие отрасли, -уверен министр. — Идет строительство новых предприятий и модернизация существующих. Например, инвестиционные проекты сейчас реализуются в Новоалександровске, Труновском округе. Инвесторам оказывается поддержка».

Ведущие игроки

Сегодня основные производственные мощности сосредоточены в нескольких крупных компаниях региона — отраслевых лидерах. Так, ООО «Ставропольский бройлер» занимает четвертое место в России по производству мяса цыплят. Компания сформировала современный интегрированный цикл с собственными инкубаторами, перерабатывающими цехами и логистикой. Выручка предприятия — около 50 млрд руб. в год.

Еще один крупный игрок региона — птицефабрика «Преображенская» в Буденновском округе. В комплексе содержатся более 700 тыс. кур-несушек и до 200 тыс. голов молодняка, ежегодное производство яиц здесь достигает 200 млн штук. К 2025 году владельцы птицефабрики завершили масштабный инвестпроект, вложив в развитие 1,5 млрд руб. Речь о запуске завода комбикормов мощностью до 15 т продукции в час. Эта площадка обеспечивает качественными кормами свою фабрику и другие хозяйства края.

Помощь инвесторам оказывается за счет предоставления им льготных кредитов и субсидий, а также благодаря институциональной поддержке по линии АО «Кавказ.РФ». Компания является важным инвестором и инициатором нескольких крупных проектов, включая строительство комбикормового завода, способного существенно снижать зависимость от сторонних поставщиков кормов и укреплять производственные цепочки региона.

Опора страны

Компании региона не только инвестируют в развитие, но и расширяют рынки сбыта своей продукции, активно осваивают экспортные рынки. Основные направления поставок — страны Ближнего Востока и Центральной Азии, где продукция ценится за качество и конкурентоспособные цены. В 2025 году экспорт мяса птицы со Ставрополья составил примерно 12% от всего российского экспорта товаров данной категории. Это стало возможно благодаря господдержке, участию предприятий в федеральных и региональных программах.

Сегодня краевые власти сосредоточили усилия на развитии отрасли в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» и регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта». В 2025 году были утверждены дополнительные региональные проекты — «Создание и развитие системы продвижения продукции ставропольских товаропроизводителей за рубежом» и «Обеспечение и системное развитие инфраструктуры поддержки экспорта продукции АПК в регионе». Первый отвечает за формирование единого маркетингового центра и продвижение на международных выставках, второй — за строительство и оснащение логистических и сертификационных центров.

Все перечисленные выше меры позволили реализовать на Ставрополье около 25 крупных инвестпроектов с общим объемом вложений более 17 млрд руб. Компании смогли поэтапно наращивать объемы производства, в том числе, и за счет расширения ассортимента.

Действительно, за последние годы Ставропольский край нарастил мощности, переориентировавшись на глубину переработки, расширение ассортимента и экспорта. Например, указанные выше ООО «Ставропольский бройлер» и птицефабрика «Преображенская» сыграли в этом ключевую роль. Так, птицефабрика прошла модернизацию, охватывающую инкубацию, содержание птицы, переработку и утилизацию отходов. Это позволило увеличить яйценоскость до 320 яиц на несушку в год и повысить качество продукции.

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров неоднократно отмечал, что современные птицеводческие предприятия края — это целая индустрия с полным циклом производства: инкубация, выращивание цыплят-бройлеров, изготовление кормов, переработка. «В перспективе, уверен, наши предприятия заинтересованы выпускать еще больше продукции, снижать издержки и делать мясо птицы доступнее для потребителей», — подчеркивал глава региона.

Благодаря гармоничному сочетанию инвестиций, модернизации, экспорта и государственной поддержки Ставропольский край вырос в значимого игрока птицеводческой отрасли в масштабах России, который делает ставку на дальнейшее развитие АПК региона и повышение продовольственной безопасности страны.