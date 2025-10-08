За капремонт здания колледжа в Пензе предлагают 6,8 млн рублей

ГАПОУ ПО «Пензенский колледж транспортных технологий» объявило аукцион на капремонт здания своего корпуса № 2 (в части ремонта кровли). Соответствующая информация опубликована на портале «Госзакупки».

Объект расположен на пр. Победы, 63 в Пензе. Подрядчику предстоит отремонтировать здание до 28 ноября этого года. Гарантийный срок на выполненные работы — не менее 60 месяцев.

Извещение о закупке размещено 7 октября. Заявки принимаются до 15 октября. Начальная (максимальная) цена контракта — 6,8 млн руб.

Павел Фролов