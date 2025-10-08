Спецрейс перевезет партию лошадей Пржевальского из Оренбуржья в Хакасию

На сайте госзакупок появился тендер на транспортировку партии лошадей Пржевальского. Животных планируется перевезти спецрейсом из заповедника «Оренбургский» в «Хакасский».

Согласно техническому заданию планируется беспосадочный рейс из аэропорта им. Ю. А. Гагарина (Оренбург) в аэропорт Абакан. Перевозчик должен обеспечить требуемый температурный режим от +5°C до +20°C на протяжении всего полета. Лошадей сопроводят четыре специалиста, которые обеспечат животным безопасность и комфорт. В настоящее время их уже приучают к транспортировочным клеткам. Начальная цена контракта составляет 12,3 млн руб.

Заказчиком перевозки выступила дирекция заповедников «Оренбургский» и «Шайтан-Тау». Лошади Пржевальского — единственный сохранившийся подвид диких лошадей, обитавших в Центральной Азии.

Андрей Сазонов