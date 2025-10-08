В Ярославле в Дядьково появятся два новых микрорайона

Мэр Ярославля Артем Молчанов назначил общественные обсуждения по проекту межевания микрорайонов № 1 и № 2 жилого района «Дядьково». Постановление опубликовано на сайте мэрии.

Микрорайоны расположены между улицами Лескова, Дядьковской, Бурмакинской и железной дорогой на Кострому, за хоккейным училищем олимпийского резерва. Территория активно застраивается в настоящее время.

Площадь участка составляет 519 тыс. кв. м. Там планируется построить многоквартирные дома от 8 до 18 этажей. Площадь планируемого жилья составит 326,2 тыс. кв. м. Население квартала увеличится на 13 048 человек. Сейчас там проживают 558 человек.

Планируется построить четыре детских сада и две школы, а также физкультурно-оздоровительный комплекс. В ходе застройки будет создано 3137 машино-мест, построены новые улицы и проезды. Запланировано строительство газовой котельной. Застроить новые микрорайоны планируется в течение 10 лет.

Антон Голицын