В Самаре создали первый в РФ двигатель мощностью 32 МВт для транспортировки газа

Объединенная двигателестроительная корпорация, входящая в Ростех, представила новый газотурбинный двигатель НК-36СТ-32 мощностью 32 МВт для транспортировки газа. Это первая отечественная разработка такого класса, созданная для магистральных газопроводов, сообщили в компании.

Новый двигатель произведен на самарском предприятии «ОДК-Кузнецов» и основан на серийном НК-36СТ-25 мощностью 25 МВт. Благодаря этому затраты на модернизацию компрессорных станций будут минимизированы. Исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко подчеркнул, что это важный шаг к технологическому суверенитету и развитию газовой отрасли России. Новую разработку показали на XIV Петербургском международном газовом форуме в Санкт-Петербурге.

Отмечается, что НК-36СТ-32 обладает высоким КПД — 38%, что делает его лидером среди российских газотурбинных двигателей. Он также отличается сниженным расходом топлива и длительным ресурсом — 120 тыс. часов. Важной характеристикой является экологичность: двигатель оснащен малоэмиссионной камерой сгорания, что позволяет ему соответствовать всем экологическим стандартам.

Андрей Сазонов