Бывшему техдиректору омской «ТГК-11» прокуратура запросила два года колонии

Два года колонии общего режима запросила прокуратура бывшему техническому директору омского АО «Территориальная генерирующая компания №11» («ТГК-11») Владимиру Соскову. Ему вменяют в вину злоупотребление полномочиями (ч.1 ст. 201 УК РФ, максимальное наказание — до четырех лет лишения свободы), сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Владимир Сосков

Фото: Прокуратура Омской области

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Фото: Прокуратура Омской области

Как установило следствие, с 2022-го по 2023 год Владимир Сосков, зная об отсутствии у подрядной организации возможности выполнить ремонт до начала отопительного периода, согласовал перенос сроков работ, что привело к возникновению аварийных ситуаций на оборудовании «ТЭЦ-5» в декабре 2023 года.

На территории трех округов Омска в течение двух недель не работали 11 детских садов, прекратили очное обучение 18 школ.

Свою вину Владимир Сосков признал в полном объеме. Следующее судебное заседание состоится 9 октября.

Александра Стрелкова

