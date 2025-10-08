Бывшему техдиректору омской «ТГК-11» прокуратура запросила два года колонии
Два года колонии общего режима запросила прокуратура бывшему техническому директору омского АО «Территориальная генерирующая компания №11» («ТГК-11») Владимиру Соскову. Ему вменяют в вину злоупотребление полномочиями (ч.1 ст. 201 УК РФ, максимальное наказание — до четырех лет лишения свободы), сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Как установило следствие, с 2022-го по 2023 год Владимир Сосков, зная об отсутствии у подрядной организации возможности выполнить ремонт до начала отопительного периода, согласовал перенос сроков работ, что привело к возникновению аварийных ситуаций на оборудовании «ТЭЦ-5» в декабре 2023 года.
На территории трех округов Омска в течение двух недель не работали 11 детских садов, прекратили очное обучение 18 школ.
Свою вину Владимир Сосков признал в полном объеме. Следующее судебное заседание состоится 9 октября.