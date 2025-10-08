Guardian: из библиотек Европы украдены 170 томов русской классики на $3,3 млн

В 2022–2023 годах в Европе было похищено около 170 книг русских классиков. Ущерб от краж составил $3,3 млн (около 2,5 млн), пишет газета The Guardian. Авторами пропавших произведений в основном были А. С. Пушкин и Н. В. Гоголь. Книги исчезли из библиотек в Германии, Латвии, Литве, Польше, Финляндии, Франции, Чехии, Швейцарии и Эстонии.

В статье The Guardian также описана классическая схема кражи литературы из европейских библиотек. Двое сообщников с поддельными документами заказывали редкие русские книги из хранилищ. Если за ними велась слежка, один отвлекал библиотекарей, а второй незаметно выносил книги. Их легенды различались, и это не всегда были одни и те же люди. К примеру, в Варшаве они выдавали себя за словаков, в Хельсинки — за поляков, а в Риге — за украинских беженцев, желающих исследовать историю России.

В декабре 2022 года латвийская полиция с помощью анализа ДНК задержала гражданина Грузии Беку Цирекидзе, подозреваемого в этих преступлениях. При нем нашли инструменты для реставрации книг и читательские билеты в библиотеки Вены, Вильнюса, Киева, Мюнхена и Парижа. Господин Цирекидзе ранее был судим за кражу и имел опыт работы в антикварном бизнесе. Заказчик преступлений остается неизвестным.

В 2023 году польские правоохранители задержали еще двух подозреваемых. В 2024-го под эгидой Eurojust была создана международная следственная группа, включающая представителей Литвы, Польши, Франции, Швейцарии и Грузии. Расследование показало, что господину Цирекидзе удалось незаконно вывезти из Таллина более десяти экземпляров книг А. С. Пушкина, включая издания XIX века. В некоторых случаях вору приходилось вытаскивать защитные магнитные полосы из корешков книг, применяемые в большинстве европейских библиотек. Однако антикварные книги не имели такой защиты, чтобы не повредить ей бумагу, и сигнализация при выносе экспонатов не срабатывала.

К середине 2025 года пятеро человек были признаны виновными в хищениях произведений русской классики на территории восьми стран Евросоюза. В суде одна из фигуранток дела — Анна Гоголадзе — призналась, что участвовала в краже в Варшаве по предложению бывшего мужа. По ее словам, после похищения изданий они были переданы посредникам, а преступники получили только компенсацию расходов. При этом некоторые украденные тома оказывались подделками, что свидетельствовало о возможном «состязании» между разными преступными группами.