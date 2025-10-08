Врач Ахтубинской районной больницы стала фигуранткой дела о получении взятки

В Астраханской области следствие возбудило в отношении врача Ахтубинской районной больницы уголовное дело о получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Согласно релизу, в январе этого года фигурантка получила от супругов 22 тыс. руб. взятки. За эту сумму ей предстояло выдать медицинские заключения, согласно которым частные охранники не имеют противопоказаний к работе. При этом граждане не обследовались у врачей, лабораторные исследования не проводились.

Следствие выясняет все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Павел Фролов