Шквалистый ветер повредил деревья на площади свыше 45 га в лесничествах Удмуртии
Ветровал и бурелом — поваленные и поврежденные шквалистым ветром деревья соответственно — зафиксировали в конце сентября в Красногорском и Игринском лесничествах в Удмуртии, сообщили сегодня, 8 октября, в региональном минприроды.
Фото: Минприроды Удмуртии
«Беспилотники позволили в короткие сроки определить границы и площадь повреждений. По результатам обследований площадь повреждений составила более 45 га»,— говорится в сообщении.
Лесничие изучают материалы и составляют акты лесопатологических обследований. По результатам будут назначены мероприятия по ликвидации последствий ветровала и бурелома.