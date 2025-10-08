Шквалистый ветер повредил деревья на площади свыше 45 га в лесничествах Удмуртии

Ветровал и бурелом — поваленные и поврежденные шквалистым ветром деревья соответственно — зафиксировали в конце сентября в Красногорском и Игринском лесничествах в Удмуртии, сообщили сегодня, 8 октября, в региональном минприроды.

Фото: Минприроды Удмуртии

«Беспилотники позволили в короткие сроки определить границы и площадь повреждений. По результатам обследований площадь повреждений составила более 45 га»,— говорится в сообщении.

Лесничие изучают материалы и составляют акты лесопатологических обследований. По результатам будут назначены мероприятия по ликвидации последствий ветровала и бурелома.