В Миассе в ДТП погибли два человека

После столкновения УАЗ и фуры в Миассе погибли два человека, сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по Челябинской области.

По предварительным данным, днем 7 октября 57-летний водитель УАЗ 374195 двигался по улице Менделеева. При повороте налево он не убедился в безопасности маневра и столкнулся со встречным грузовиком Scania с полуприцепом под управлением 30-летнего водителя. В результате аварии водитель УАЗа погиб на месте, его 70-летний пассажир скончался при транспортировке в медицинское учреждение. Оба не были пристегнуты.

Виталина Ярховска