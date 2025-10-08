Объявлен тендер на строительство центра управления в Иркутске за 14,5 млрд руб.

Институт солнечно-земной физики СО РАН объявил тендер на строительство центра управления в Академгородке Иркутска. Стоимость контракта составила более 14,5 млрд руб., указывается на портале госзакупок.

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Подрядчику предстоит поставить и установить астрофизическое оборудование, а также оборудование для центра управления и обработки данных. На территории объекта должны быть смонтированы автоматизированная система мониторинга и управления, локальная вычислительная сеть, склад кислот, ремонтно-диагностический центр и шкафы для газовых баллонов. Здание будет разделено на четыре блока высотой от двух до четырех этажей. В административном блоке А будут находиться помещения для обучения инженерных и научных кадров. В других блоках оборудуют рабочие пространства для технологических и экспериментальных процессов. Срок сдачи работ установлен до 31 декабря 2029 года.

Главгосэкспертиза одобрила проектную документацию центра управления в июле этого года.

Александра Стрелкова