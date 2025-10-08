Средний платеж по семейной ипотеке на 41% превышает аренду в Новосибирске

В Новосибирске ипотечные платежи по семейной ипотеке за однокомнатную квартиру на 41% больше арендной ставки, посчитали аналитики цифровой платформы операций с недвижимостью «Циан». Эксперты объясняют неравенство размером кредита на покупку жилья в новостройке, который не укладывается в лимит по семейной программе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Аналогичная ситуация зафиксирована в других регионах Сибири. Например, в Барнауле средний платеж по ипотеке превышает аренду на 11%, в Новокузнецке на 18%, Омске на 21%, а также в Кемерове на 27%.

Ниже арендных ставок платежи по семейной ипотеке за однокомнатную квартиру в Красноярске — на 6%. «При наличии суммы, достаточной для первоначального взноса, там выгоднее будет купить квартиру в новостройке, чем снимать ее», — отметил директор по развитию ипотечного направления «Циана» Михаил Светлышев (цитата по «РИА»).

В целом же количество городов в России, где платежи по семейной ипотеке за однокомнатную квартиру ниже арендных, сокращается: год назад их, по данным «Циана», было 19 (сегодня — 8 городов) и еще четыре города (сегодня — три), где они сопоставимы. По словам экспертов, это число уменьшается из-за роста цен на жилье — за последние 12 месяцев стоимость жилья в новостройках в среднем выросла сильнее, чем арендные ставки – на 12% против 3%. При этом в девяти городах, в том числе в Красноярске, Иркутске, Омске, Томске и Новокузнецке, аренда за год подорожала сильнее, чем новостройки.

Лолита Белова