Захарова прокомментировала предстоящее заявление Макрона, упомянув «теневой флот»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала намерение президента Франции Эмманюэля Макрона выступить с заявлением вечером 8 октября.

Она связала это с политическим кризисом в Париже, упомянув так называемый «теневой флот» России. «Российский "теневой флот" доконал?»,— написала она в своем Telegram-канале.

О намерении президента Франции выступить с заявлением сообщила газета Le Figaro. Американская газета The New York Times писала, что господин Макрон может быть вынужден распустить парламент.