Челябинца будут судить за кражу денег через онлайн-сервисы

Сотрудники УМВД России по Челябинску завершили расследование уголовного дела в отношении 20-летнего местного жителя. Его обвиняют в 103 эпизодах неправомерного доступа к персональным данным россиян (ч. 2 ст. 272 УК РФ) и оформлении на них кредитов через онлайн-сервисы, а также в краже (ч. 3 ст. 158 УК РФ), сообщает пресс-служба областного полицейского главка.

По версии следствия, в 2023-2024 годах горожанин через интернет незаконно узнавал информацию о пользователях телефонных номеров, привязанных к сервисам. После он оформлял в банках и микрофинансовых организациях займы на граждан. Челябинец причинил ущерб 37 жителям регионов России и девяти кредитным компаниям на общую сумму 600 тыс. руб.

Противоправную деятельность южноуральца пресекли сотрудники управления по борьбе с киберпреступностью ГУ МВД России по Челябинской области. На период следствия фигуранту избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Материалы уголовного дела направили в Калининский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Виталина Ярховска