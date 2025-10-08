В Прикамье снова введен режим «Беспилотная опасность»

В Пермском крае введен режим «Беспилотная опасность», сообщили в краевом минтербезе. Вчера стало известно, что в регионе могут запретить распространение информации о применении БПЛА.

Как следует из проекта указа губернатора Прикамья, под запрет попадает распространение информации, которая позволяет идентифицировать тип БПЛА, места его падения, запуска и траекторию полета, определить места атаки и факт поражения или повреждения объектов. Также запрещено распространять данные о применении на территории региона средств противодействия беспилотникам, в том числе ПВО и РЭБ. Речь идет о запрете публикации и распространения таких данным в СМИ, интернете.

За нарушение запрета предусмотрена ответственность по ст. 11.9 закона «Об административных правонарушениях в Пермском крае». Статья вводит ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение указов губернаторов Пермского края (оперативного штаба). «Штраф для граждан — 3–4 тыс. руб., для должностных лиц — 30–40 тыс. руб., для юридических лиц — 200–300 тыс. руб.»,— сообщили в министерстве.