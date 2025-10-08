Квартира Фургала во Владивостоке пойдет с молотка по цене от 20 млн рублей

Росимущество выставило на торги квартиру во Владивостоке, принадлежащую бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, сообщает в среду «РИА Новости». В описании лота значится, что реализация проводится на основании постановления судебного пристава-исполнителя отделения ФССП по Приморскому краю.

Начальная цена квартиры на улице Басаргина общей площадью 76,9 кв. м — 20 млн 146 тыс. руб. Шаг аукциона составит 202 тыс. руб. Задаток для участия — 3 млн 22 тыс. руб. Прием заявок проводится 6—29 октября. Торги намечены на 6 ноября.

В документах на квартиру есть записи о запрещении регистрации, а также две записи об аресте. На жилплощади зарегистрирован один человек. Накопленная задолженность по коммунальным платежам превышает 132 тыс. руб. Долг по взносам на капитальный ремонт — более 50 тыс. руб.

Сергея Фургала, на тот момент еще губернатора Хабаровского края, задержали 9 июля 2020 года. В феврале 2023 года за организацию убийств двоих предпринимателей и покушения на третьего в 2004—2005 годах он был приговорен к 22 годам колонии строгого режима. На длительные сроки также были осуждены еще трое фигурантов-подельников. Суд в Хабаровске по иску Генпрокуратуры взыскал с него и аффилированных с ним компаний более 8,5 млрд руб. Как указал суд, Фургал после избрания депутатом Госдумы номинально передал доли в уставных капиталах фирм, но на самом деле фактически руководил ими и остался реальным владельцем бизнеса.

Эрнест Филипповский, Хабаровск