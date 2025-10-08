На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил пепел на 5,4 км

На вулкане Шивелуч произошел новый пепловый выброс на высоту до 5,4 км, сообщила в среду Камчатская группа реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии (KVERT) ДВО РАН.

Выбор произошел в 13:31 по местному времени (4:31 мск 8 октября). Пепловый шлейф протянулся на 25 км к востоку — северо-востоку от исполина.

Активность вулкана опасна для местных авиаперевозок, установлен оранжевый код авиационной опасности.

Шивелуч — самый северный действующий вулкан полуострова, его высота составляет 3283 м. Он расположен в 450 км от Петропавловска-Камчатского. Ближайший населенный пункт — поселок Ключи в 50 км от подножия исполина.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский