В Назарово возбуждено дело из-за загрязнения воздуха местной ГРЭС

В Назарово (Красноярский край) полиция возбудила уголовное дело о загрязнении атмосферы (ч. 1 ст. 259 УК РФ) одним из местных предприятий. Первый замминистра экологии региона Юлия Гуменюк сообщила в своем Telegram-канале, что речь идет о Назаровской ГРЭС (принадлежит ООО «Сибирская генерирующая компания»).

По данным полиции, в феврале этого года неустановленное лицо на территории одного из предприятий нарушило правила выброса в атмосферу загрязняющих веществ. Госпожа Гуменюк уточнила, что были зафиксированы превышения предельно допустимых концентраций по оксиду углерода, взвешенным частицам и бензапирену.

«Данное предприятие является одним из крупнейших загрязнителей атмосферного воздуха Назарово и имеет I категорию негативного воздействия на окружающую среду»,— написала чиновница.

Александра Стрелкова