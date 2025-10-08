Суд пересмотрит дело стримера из Ярославля об угрозе Екатерине Мизулиной

Кировский районный суд Ярославля начал новое рассмотрение уголовного дела, возбужденного в отношении треш-стримера Аслана Дурдиева. Такая информация следует с сайта суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ярославский областной суд Фото: Ярославский областной суд

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в начале года в ходе онлайн-трансляции Дурдиев высказал угрозы главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной, которая ранее критиковала деятельность блогера. Сначала суд не нашел в действиях Дурдиева состава преступления, обвиняемый был оправдан по этому эпизоду 10 марта 2025 года.

С приговором не согласилась прокуратура и обжаловала его, областной суд оставил приговор без изменений. Но, как сообщает портал Yarnews, 4 сентября Второй кассационный суд общей юрисдикции, рассмотрев кассационную жалобу надзорного ведомства, отменил оправдательный приговор в связи с «существенным нарушением уголовного закона».

3 октября в Кировском районном суде началось рассмотрение дела по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством), обвиняемым по которому выступает Аслан Дурдиев.

Алла Чижова