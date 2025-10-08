«Пермская финансовая корпорация» отсудила компенсацию у бассейна «БМ»

Арбитражный суд Пермского края принял решение частично удовлетворить исковые требования ООО «Пермская финансовая корпорация» о взыскании убытков с ООО «БМ». Об этом говорится в решении суда, опубликованном на сайте электронного правосудия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

ООО «Пермская финансовая корпорация» обратилось в Арбитражный суд с исковым заявлением к – ООО «БМ» с требованиями о взыскании убытков в сумме 25, 6 млн руб. Согласно материалам дела, «ПФК» необоснованно заявила о взыскании убытков, в то же время, спор возник о взыскании выплаты компенсации в связи с обеспечением иска.

В итоге суд, с учетом требований разумности и справедливости, принимая во внимание характер нарушения, принял решение назначить компенсацию в размере 900 тыс. руб. В остальной части иска отказать. Решение не вступило в законную силу.

ООО «БМ» зарегистрировано 30 ноября 1992 года и контролируется Еленой Семеновой (50%, представляет интересы семьи экс-акционера «Велты» Сергея Семенова) и ООО «Консалтинг-сервис» (50%, принадлежит бизнесмену Дмитрию Зарецкому). Оба совладельца с 2017 года находятся в состоянии корпоративного конфликта.

ООО "Пермская Финансовая Корпорация" зарегистрирована в июле 2017 года в Перми и работает в сфере аренды и управления недвижимым имуществом. Генеральным директором с января 2025 года является Алексей Юрьевич Пыхтеев, который также выступает единственным учредителем с 100% долей.

В 2018 году ООО «Пермская финансовая корпорация» (ПФК) удалось обратить взыскание на имущество ООО «БМ» из-за долга в размере 65 млн руб.