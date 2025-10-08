Двух игроков «Локомотива» внесли в список травмированных

Защитник Андрей Сергеев и нападающий Александр Волков, выступающие за ярославский ХК «Локомотив», внесены в список травмированных. Такие данные отражены на сайте КХЛ.

Андрей Сергеев получил травму в ходе игры 6 октября против санкт-петербургского СКА. Нападающий и капитан соперника Сергей Плотников, пытаясь применить силовой прием, грубо врезался в Сергеева. Ярославец отправился в раздевалку и, по словам главного тренера Боба Хартли, его повреждение выглядело как очень серьезное. КХЛ решила дисквалифицировать на два матча Плотникова за этот эпизод.

Вторым в списке значится Александр Волков, причина неизвестна. Следующий матч «Локомотива» состоится 11 октября. Ярославский клуб встретится со своим соперником по финалу Кубка Гагарина — челябинским «Трактором».

Алла Чижова