«Локомотив» не будет награждать экс-тренера Игоря Никитина

Ярославский ХК «Локомотив» не намерен награждать бывшего главного тренера Игоря Никитина и его штаб чемпионскими перстнями за победу в Кубке Гагарина. Об этом сообщают профильные СМИ.

Ранее появилась информация о том, что игроки команды заказали для экс-наставника и его ассистентов, перешедших в ЦСКА, чемпионские перстни, что ранее отказался делать клуб. Однако позже информацию прокомментировали и в клубе.

«Это какая то ерунда, а не слух. В клубе ничего об этом не знают. И никакую церемонию на 15 октября (игра в Ярославле — прим. «Ъ-Ярославль») мы не готовим»,— сообщили «Матч ТВ» в «Локомотиве».

Ничего о планируемом награждении не знают и в ЦСКА. Напомним, что в мае 2025 года «Локомотив» впервые в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина. К чемпионству ярославский клуб привели, в том числе, Игорь Никитин, Дмитрий Юшкевич, Рашит Давыдов, Антон Курьянов и Дмитрий Пирожков.

В межсезонье клуб объявил, что Никитин «по собственной инициативе» расторг соглашение, которое действовало до 2027 года. Позже он был назначен главным тренером московского ЦСКА.

