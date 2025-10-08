Еще три аэропорта России ввели временные ограничения на полеты

Аэропорты Нижнего Новгорода, Ставрополя и Волгограда ввели временные ограничения на прием и выпуск авиарейсов, сообщили в Росавиации. Подобные ограничения связаны с риском атаки БПЛА на регионы.

С 22:50 мск 7 октября идентичные ограничения ввели в аэропорту Тамбова, они действовали шесть часов. В период с 20:00 по 23:00 мск, по сообщению Минобороны, над регионами России было сбито 30 БПЛА, большая часть из которых — над Белгородской (16) и Курской областями (11).