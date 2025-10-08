Силы ПВО уничтожили около 10 БПЛА над Воронежской областью

Средства ПВО уничтожили около 10 БПЛА над Воронежской областью, сообщил губернатор региона Александр Гусев. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

По информации главы области, в Воронеже, Борисоглебске, Нововоронеже, а также в Острогожском и Лискинском районах отменена непосредственная угроза удара БПЛА.

В ночь на 8 октября из-за риска атаки беспилотников аэропорты Волгограда и Тамбова приостановили прием и выпуск авиарейсов. В период с 20:00 по 23:00 мск 7 октября над регионами России было уничтожено 20 БПЛА.