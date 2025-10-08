Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Силы ПВО уничтожили около 10 БПЛА над Воронежской областью

Средства ПВО уничтожили около 10 БПЛА над Воронежской областью, сообщил губернатор региона Александр Гусев. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

По информации главы области, в Воронеже, Борисоглебске, Нововоронеже, а также в Острогожском и Лискинском районах отменена непосредственная угроза удара БПЛА.

В ночь на 8 октября из-за риска атаки беспилотников аэропорты Волгограда и Тамбова приостановили прием и выпуск авиарейсов. В период с 20:00 по 23:00 мск 7 октября над регионами России было уничтожено 20 БПЛА.

Новости компаний Все