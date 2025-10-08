Глава Пентагона утвердил выбор разработчика истребителя нового поколения F/A-XX

Глава Пентагона Пит Хегсет утвердил выбор подрядчика, который займется разработкой истребителей шестого поколения для Военно-морских сил США. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

В конкурсе на разработку участвуют Boeing и Northrop Grumman. Имя победителя может быть названо на этой неделе, добавили собеседники агентства. Поставка первых серийных F/A-XX ожидается в 2030-х годах.

Новые палубные истребители F/A-XX заменят устаревшие F/A-18E/F Super Hornet. Самолеты будут обладать большей дальностью и смогут взаимодействовать как с беспилотниками, так и с корабельными системами ПВО.