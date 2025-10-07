Журналист Херш: в команде Трампа обсуждают ухудшение его умственных способностей

Журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в своей статье отметил признаки персеверации (навязчивое повторение одной и той же мысли, фразы или действия) у президента США Дональда Трампа. По мнению журналиста, это может свидетельствовать о психических расстройствах, таких как посттравматическое стрессовое расстройство, аутизм или деменция.

Сеймур Херш подчеркнул, что близкие помощники Трампа также замечают признаки его психической дезорганизации. По их словам, во время публичных выступлений Трамп часто смешивает личные истории с жалобами и приписывает себе заслуги в решении международных кризисов, хотя не всегда их разрешал. Журналист добавил, что Трамп, ранее умело взаимодействовавший с аудиторией, теряет способность быстро оценивать реакцию публики.

Трампу исполнилось 79 лет в 2025 году. В интервью телеканалу Newsmax 7 октября он заявил, что чувствует себя так же хорошо, как 30 лет назад. «Думаю, я отлично держусь»,— сказал он.