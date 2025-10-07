Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Журналист Херш: в команде Трампа обсуждают ухудшение его умственных способностей

Журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в своей статье отметил признаки персеверации (навязчивое повторение одной и той же мысли, фразы или действия) у президента США Дональда Трампа. По мнению журналиста, это может свидетельствовать о психических расстройствах, таких как посттравматическое стрессовое расстройство, аутизм или деменция.

Сеймур Херш подчеркнул, что близкие помощники Трампа также замечают признаки его психической дезорганизации. По их словам, во время публичных выступлений Трамп часто смешивает личные истории с жалобами и приписывает себе заслуги в решении международных кризисов, хотя не всегда их разрешал. Журналист добавил, что Трамп, ранее умело взаимодействовавший с аудиторией, теряет способность быстро оценивать реакцию публики.

Трампу исполнилось 79 лет в 2025 году. В интервью телеканалу Newsmax 7 октября он заявил, что чувствует себя так же хорошо, как 30 лет назад. «Думаю, я отлично держусь»,— сказал он.

Фотогалерея

Путь Дональда Трампа в бизнесе и политике

Предыдущая фотография
Дональд Джон Трамп родился 14 июня 1946 года в Нью-Йорке. Был четвертым из пятерых детей в семье. В 13 лет поступил в Нью-Йоркскую военную академию. В 1968 году окончил Уортонскую школу бизнеса со степенью бакалавра наук по экономике и специализацией в области финансов, после чего начал работать у отца

Дональд Джон Трамп родился 14 июня 1946 года в Нью-Йорке. Был четвертым из пятерых детей в семье. В 13 лет поступил в Нью-Йоркскую военную академию. В 1968 году окончил Уортонскую школу бизнеса со степенью бакалавра наук по экономике и специализацией в области финансов, после чего начал работать у отца

Фото: New York Military Academy

Отец Фред Крист Трамп (справа) был выходцем из семьи немецких мигрантов и основал успешный бизнес в сфере недвижимости и строительства

Отец Фред Крист Трамп (справа) был выходцем из семьи немецких мигрантов и основал успешный бизнес в сфере недвижимости и строительства

Фото: NY Daily News Archive via Getty Images

Дональд Трамп сделал карьеру в строительном бизнесе. В 1975 году он стал президентом компании отца, изменив ее название с Trump Enterprises на Trump Organization

Дональд Трамп сделал карьеру в строительном бизнесе. В 1975 году он стал президентом компании отца, изменив ее название с Trump Enterprises на Trump Organization

Фото: The Washington Post via Getty Image

Помимо строительства занимался игорным бизнесом, владел гостиницами и площадками для гольфа. Все проекты называл своим именем — Trump Parc, Trump Palace, The Trump World Tower, Trump Park Avenue, Trump National Golf Club, Trump Taj Mahal (на фото), Trump Marina, Trump Plaza и др. Выпускал под своим брендом одежду, парфюм, воду и премиальную водку, занимался ресторанным и образовательным бизнесом, владел собственной авиакомпанией и модельным агентством

Помимо строительства занимался игорным бизнесом, владел гостиницами и площадками для гольфа. Все проекты называл своим именем — Trump Parc, Trump Palace, The Trump World Tower, Trump Park Avenue, Trump National Golf Club, Trump Taj Mahal (на фото), Trump Marina, Trump Plaza и др. Выпускал под своим брендом одежду, парфюм, воду и премиальную водку, занимался ресторанным и образовательным бизнесом, владел собственной авиакомпанией и модельным агентством

Фото: AP

В 1982 году Дональд Трамп попал в список Forbes, его состояние оценивалось в $200 млн. В период с 1986 по 1990 год он заработал $375,2 млн в основном от сделок с недвижимостью. Зарегистрированный денежный поток составлял в среднем $1,6 млн в неделю &lt;br>На фото: президент США Рональд Рейган с Дональдом Трампом на приеме в Белом доме, 1987 год

В 1982 году Дональд Трамп попал в список Forbes, его состояние оценивалось в $200 млн. В период с 1986 по 1990 год он заработал $375,2 млн в основном от сделок с недвижимостью. Зарегистрированный денежный поток составлял в среднем $1,6 млн в неделю
На фото: президент США Рональд Рейган с Дональдом Трампом на приеме в Белом доме, 1987 год

Фото: Ronald Reagan Presidential Library

Дональд Трамп известен комичными ролями самого себя в телесериалах и фильмах, таких как «Один дома 2: Потерянный в Нью-Йорке» (кадр на фото), «Няня», «Принц из Беверли-Хиллз», «Дни нашей жизни». Также участвует в различных ток-шоу и других телевизионных программах

Дональд Трамп известен комичными ролями самого себя в телесериалах и фильмах, таких как «Один дома 2: Потерянный в Нью-Йорке» (кадр на фото), «Няня», «Принц из Беверли-Хиллз», «Дни нашей жизни». Также участвует в различных ток-шоу и других телевизионных программах

Фото: 20th Century Fox

В 1996–2015 годах был владельцем конкурса красоты «Мисс Вселенная». Заявлял о планах строительства недвижимости в России, но проекты не были реализованы. Был продюсером и ведущим популярных реалити-шоу The Apprentice и The Celebrity Apprentice на телеканале NBC. Издавал книги о бизнесе&lt;br> На фото: с победительницей конкурса «Мисс Вселенная-2013» Габриэлой Ислер из Венесуэлы

В 1996–2015 годах был владельцем конкурса красоты «Мисс Вселенная». Заявлял о планах строительства недвижимости в России, но проекты не были реализованы. Был продюсером и ведущим популярных реалити-шоу The Apprentice и The Celebrity Apprentice на телеканале NBC. Издавал книги о бизнесе
На фото: с победительницей конкурса «Мисс Вселенная-2013» Габриэлой Ислер из Венесуэлы

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Дональд Трамп был трижды женат, имеет 5 детей и 10 внуков. В 1977 году он женился на Иване Зельничковой (на фото), бывшей чехословацкой лыжнице, впоследствии фотомодели и бизнесвумен

Дональд Трамп был трижды женат, имеет 5 детей и 10 внуков. В 1977 году он женился на Иване Зельничковой (на фото), бывшей чехословацкой лыжнице, впоследствии фотомодели и бизнесвумен

Фото: AP / Marty Lederhandler

В 1993 году второй женой Трампа стала 29-летняя Марла Мейплз. С 2004 года он состоит в браке с моделью Меланией Кнавс (на фото) из Словении

В 1993 году второй женой Трампа стала 29-летняя Марла Мейплз. С 2004 года он состоит в браке с моделью Меланией Кнавс (на фото) из Словении

Фото: AP / Chris O'Meara

Дональд Трамп передвигается на личном самолете Boeing 757, получившим название Trump Force One. Он обошелся ему в 2011 году в $100 млн

Дональд Трамп передвигается на личном самолете Boeing 757, получившим название Trump Force One. Он обошелся ему в 2011 году в $100 млн

Фото: Reuters / Marco Bello

Дональд Трамп лично принимал участие в закладке своих отелей, в том числе — здания Trump International Hotel в 2014 году

Дональд Трамп лично принимал участие в закладке своих отелей, в том числе — здания Trump International Hotel в 2014 году

Фото: AP

Занимаясь бизнесом, Дональд Трамп неоднократно заявлял о своем возможном участии в борьбе за пост президента

Занимаясь бизнесом, Дональд Трамп неоднократно заявлял о своем возможном участии в борьбе за пост президента

Фото: AP / LM Otero

В 2015 году он объявил о выдвижении своей кандидатуры, намереваясь «сделать Америку снова великой» (Make America Great Again)

В 2015 году он объявил о выдвижении своей кандидатуры, намереваясь «сделать Америку снова великой» (Make America Great Again)

Фото: AP / John Locher

Трамп провел успешную избирательную кампанию и 8 ноября 2016 года победил на выборах, набрав 306 голосов выборщиков против 232 у кандидата от демократов Хиллари Клинтон&lt;br> На фото: предвыборный митинг в Колорадо

Трамп провел успешную избирательную кампанию и 8 ноября 2016 года победил на выборах, набрав 306 голосов выборщиков против 232 у кандидата от демократов Хиллари Клинтон
На фото: предвыборный митинг в Колорадо

Фото: Carlo Allegri / File Photo / Reuters

Митинг в поддержку Трампа в штате Джорджия, 2016 год

Митинг в поддержку Трампа в штате Джорджия, 2016 год

Фото: AP / Andrew Harnik

Вступил в должность 20 января 2017 года. В тот же день объявил о намерении переизбраться на второй срок, направив соответствующее уведомление в Федеральную избирательную комиссию

Вступил в должность 20 января 2017 года. В тот же день объявил о намерении переизбраться на второй срок, направив соответствующее уведомление в Федеральную избирательную комиссию

Фото: AP / Branden Camp

Сын Дональда Трампа Эрик Трамп (в центре) — исполнительный вице-президент по развитию и поглощениям в компании The Trump Organization. Работает вместе со своим братом Дональдом-младшим (второй справа) и сестрой Иванкой

Сын Дональда Трампа Эрик Трамп (в центре) — исполнительный вице-президент по развитию и поглощениям в компании The Trump Organization. Работает вместе со своим братом Дональдом-младшим (второй справа) и сестрой Иванкой

Фото: AP / Eric Jamison

Находясь на посту президента, Дональд Трамп предпринял попытку решить проблему денуклеаризации Северной Кореи, проведя несколько встреч с северокорейским лидером Ким Чен Ыном

Находясь на посту президента, Дональд Трамп предпринял попытку решить проблему денуклеаризации Северной Кореи, проведя несколько встреч с северокорейским лидером Ким Чен Ыном

Фото: AP / Susan Walsh

Отношения с Россией, улучшение которых было одним из предвыборных обещаний Дональда Трампа, продолжили ухудшаться. К концу первого срока американская администрация практически исчерпала возможности для введения антироссийских санкций. Личные встречи Трампа с Владимиром Путиным не переломили ситуацию &lt;br>На фото: с Владимиром Путиным и мячом чемпионата мира 2018 по футболу на встрече в Хельсинки

Отношения с Россией, улучшение которых было одним из предвыборных обещаний Дональда Трампа, продолжили ухудшаться. К концу первого срока американская администрация практически исчерпала возможности для введения антироссийских санкций. Личные встречи Трампа с Владимиром Путиным не переломили ситуацию
На фото: с Владимиром Путиным и мячом чемпионата мира 2018 по футболу на встрече в Хельсинки

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

На встрече с капитаном хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным в Белом доме в 2019 году

На встрече с капитаном хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным в Белом доме в 2019 году

Фото: Leah Millis / Reuters

В августе 2020 года на съезде Республиканской партии Трамп стал кандидатом в президенты в паре с действующим вице-президентом Майком Пенсом. Осенью он проиграл выборы демократу Джо Байдену, но отказался признать поражение и заявлял о фальсификациях результатов

В августе 2020 года на съезде Республиканской партии Трамп стал кандидатом в президенты в паре с действующим вице-президентом Майком Пенсом. Осенью он проиграл выборы демократу Джо Байдену, но отказался признать поражение и заявлял о фальсификациях результатов

Фото: AP / Alex Brandon

После захвата Капитолия 6 января 2021 года сторонниками Трампа многочисленные государственные деятели страны, включая cпикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, обвинили его в подстрекательстве к насилию. Twitter и ряд других социальных сетей заблокировали аккаунты Трампа

После захвата Капитолия 6 января 2021 года сторонниками Трампа многочисленные государственные деятели страны, включая cпикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, обвинили его в подстрекательстве к насилию. Twitter и ряд других социальных сетей заблокировали аккаунты Трампа

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Основная компания Дональда Трампа — The Trump Organization. Она контролирует такие сферы его бизнеса, как недвижимость, отели, гольф-клубы и т. д. Журнал Forbes оценивает состояние Дональда Трампа в $2,6 млрд

Основная компания Дональда Трампа — The Trump Organization. Она контролирует такие сферы его бизнеса, как недвижимость, отели, гольф-клубы и т. д. Журнал Forbes оценивает состояние Дональда Трампа в $2,6 млрд

Фото: AP / Alex Brandon

В феврале 2021 года Сенат США начал рассмотрение вопроса об импичменте уже ушедшего в отставку Трампа. В результате голосования 13 февраля он был оправдан &lt;br>На фото: cпикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, один из основных политических противников Трампа

В феврале 2021 года Сенат США начал рассмотрение вопроса об импичменте уже ушедшего в отставку Трампа. В результате голосования 13 февраля он был оправдан
На фото: cпикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, один из основных политических противников Трампа

Фото: Leah Millis / Reuters

В конце декабря 2019 года британская газета Financial Times включила его в опубликованный ей список из 50 человек, «определивших облик десятилетия»

В конце декабря 2019 года британская газета Financial Times включила его в опубликованный ей список из 50 человек, «определивших облик десятилетия»

Фото: Tom Brenner / Reuters

16 ноября 2022 года Дональд Трамп подал заявку на участие в очередных выборах президента в 2024 году, чтобы «снова сделать Америку великой». 13 июля 2024 года кандидат был ранен в правое ухо на предвыборном митинге в штате Пенсильвания

16 ноября 2022 года Дональд Трамп подал заявку на участие в очередных выборах президента в 2024 году, чтобы «снова сделать Америку великой». 13 июля 2024 года кандидат был ранен в правое ухо на предвыборном митинге в штате Пенсильвания

Фото: Evan Vucci / AP

В октябре 2024 года Дональд Трамп поработал сотрудником сети ресторанов быстрого питания McDonald`s в штате Пенсильвания. Экс-президент провел получасовую смену, в ходе которой приготовил несколько порций картофеля фри и выдал несколько заказов посетителям за свой счет

В октябре 2024 года Дональд Трамп поработал сотрудником сети ресторанов быстрого питания McDonald`s в штате Пенсильвания. Экс-президент провел получасовую смену, в ходе которой приготовил несколько порций картофеля фри и выдал несколько заказов посетителям за свой счет

Фото: Reuters / Brian Snyder

По предварительным данным на 17:00 6 ноября, Дональд Трамп набрал 277 голосов выборщиков и выиграл выборы. Он уже объявил о своей победе: «Я не успокоюсь, пока не построю сильную, безопасную и процветающую Америку, которую заслуживают наши дети и которую заслуживаете вы»

По предварительным данным на 17:00 6 ноября, Дональд Трамп набрал 277 голосов выборщиков и выиграл выборы. Он уже объявил о своей победе: «Я не успокоюсь, пока не построю сильную, безопасную и процветающую Америку, которую заслуживают наши дети и которую заслуживаете вы»

Фото: Reuters / Brian Snyder

Следующая фотография
1 / 28

Дональд Джон Трамп родился 14 июня 1946 года в Нью-Йорке. Был четвертым из пятерых детей в семье. В 13 лет поступил в Нью-Йоркскую военную академию. В 1968 году окончил Уортонскую школу бизнеса со степенью бакалавра наук по экономике и специализацией в области финансов, после чего начал работать у отца

Фото: New York Military Academy

Отец Фред Крист Трамп (справа) был выходцем из семьи немецких мигрантов и основал успешный бизнес в сфере недвижимости и строительства

Фото: NY Daily News Archive via Getty Images

Дональд Трамп сделал карьеру в строительном бизнесе. В 1975 году он стал президентом компании отца, изменив ее название с Trump Enterprises на Trump Organization

Фото: The Washington Post via Getty Image

Помимо строительства занимался игорным бизнесом, владел гостиницами и площадками для гольфа. Все проекты называл своим именем — Trump Parc, Trump Palace, The Trump World Tower, Trump Park Avenue, Trump National Golf Club, Trump Taj Mahal (на фото), Trump Marina, Trump Plaza и др. Выпускал под своим брендом одежду, парфюм, воду и премиальную водку, занимался ресторанным и образовательным бизнесом, владел собственной авиакомпанией и модельным агентством

Фото: AP

В 1982 году Дональд Трамп попал в список Forbes, его состояние оценивалось в $200 млн. В период с 1986 по 1990 год он заработал $375,2 млн в основном от сделок с недвижимостью. Зарегистрированный денежный поток составлял в среднем $1,6 млн в неделю
На фото: президент США Рональд Рейган с Дональдом Трампом на приеме в Белом доме, 1987 год

Фото: Ronald Reagan Presidential Library

Дональд Трамп известен комичными ролями самого себя в телесериалах и фильмах, таких как «Один дома 2: Потерянный в Нью-Йорке» (кадр на фото), «Няня», «Принц из Беверли-Хиллз», «Дни нашей жизни». Также участвует в различных ток-шоу и других телевизионных программах

Фото: 20th Century Fox

В 1996–2015 годах был владельцем конкурса красоты «Мисс Вселенная». Заявлял о планах строительства недвижимости в России, но проекты не были реализованы. Был продюсером и ведущим популярных реалити-шоу The Apprentice и The Celebrity Apprentice на телеканале NBC. Издавал книги о бизнесе
На фото: с победительницей конкурса «Мисс Вселенная-2013» Габриэлой Ислер из Венесуэлы

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Дональд Трамп был трижды женат, имеет 5 детей и 10 внуков. В 1977 году он женился на Иване Зельничковой (на фото), бывшей чехословацкой лыжнице, впоследствии фотомодели и бизнесвумен

Фото: AP / Marty Lederhandler

В 1993 году второй женой Трампа стала 29-летняя Марла Мейплз. С 2004 года он состоит в браке с моделью Меланией Кнавс (на фото) из Словении

Фото: AP / Chris O'Meara

Дональд Трамп передвигается на личном самолете Boeing 757, получившим название Trump Force One. Он обошелся ему в 2011 году в $100 млн

Фото: Reuters / Marco Bello

Дональд Трамп лично принимал участие в закладке своих отелей, в том числе — здания Trump International Hotel в 2014 году

Фото: AP

Занимаясь бизнесом, Дональд Трамп неоднократно заявлял о своем возможном участии в борьбе за пост президента

Фото: AP / LM Otero

В 2015 году он объявил о выдвижении своей кандидатуры, намереваясь «сделать Америку снова великой» (Make America Great Again)

Фото: AP / John Locher

Трамп провел успешную избирательную кампанию и 8 ноября 2016 года победил на выборах, набрав 306 голосов выборщиков против 232 у кандидата от демократов Хиллари Клинтон
На фото: предвыборный митинг в Колорадо

Фото: Carlo Allegri / File Photo / Reuters

Митинг в поддержку Трампа в штате Джорджия, 2016 год

Фото: AP / Andrew Harnik

Вступил в должность 20 января 2017 года. В тот же день объявил о намерении переизбраться на второй срок, направив соответствующее уведомление в Федеральную избирательную комиссию

Фото: AP / Branden Camp

Сын Дональда Трампа Эрик Трамп (в центре) — исполнительный вице-президент по развитию и поглощениям в компании The Trump Organization. Работает вместе со своим братом Дональдом-младшим (второй справа) и сестрой Иванкой

Фото: AP / Eric Jamison

Находясь на посту президента, Дональд Трамп предпринял попытку решить проблему денуклеаризации Северной Кореи, проведя несколько встреч с северокорейским лидером Ким Чен Ыном

Фото: AP / Susan Walsh

Отношения с Россией, улучшение которых было одним из предвыборных обещаний Дональда Трампа, продолжили ухудшаться. К концу первого срока американская администрация практически исчерпала возможности для введения антироссийских санкций. Личные встречи Трампа с Владимиром Путиным не переломили ситуацию
На фото: с Владимиром Путиным и мячом чемпионата мира 2018 по футболу на встрече в Хельсинки

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

На встрече с капитаном хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным в Белом доме в 2019 году

Фото: Leah Millis / Reuters

В августе 2020 года на съезде Республиканской партии Трамп стал кандидатом в президенты в паре с действующим вице-президентом Майком Пенсом. Осенью он проиграл выборы демократу Джо Байдену, но отказался признать поражение и заявлял о фальсификациях результатов

Фото: AP / Alex Brandon

После захвата Капитолия 6 января 2021 года сторонниками Трампа многочисленные государственные деятели страны, включая cпикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, обвинили его в подстрекательстве к насилию. Twitter и ряд других социальных сетей заблокировали аккаунты Трампа

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Основная компания Дональда Трампа — The Trump Organization. Она контролирует такие сферы его бизнеса, как недвижимость, отели, гольф-клубы и т. д. Журнал Forbes оценивает состояние Дональда Трампа в $2,6 млрд

Фото: AP / Alex Brandon

В феврале 2021 года Сенат США начал рассмотрение вопроса об импичменте уже ушедшего в отставку Трампа. В результате голосования 13 февраля он был оправдан
На фото: cпикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, один из основных политических противников Трампа

Фото: Leah Millis / Reuters

В конце декабря 2019 года британская газета Financial Times включила его в опубликованный ей список из 50 человек, «определивших облик десятилетия»

Фото: Tom Brenner / Reuters

16 ноября 2022 года Дональд Трамп подал заявку на участие в очередных выборах президента в 2024 году, чтобы «снова сделать Америку великой». 13 июля 2024 года кандидат был ранен в правое ухо на предвыборном митинге в штате Пенсильвания

Фото: Evan Vucci / AP

В октябре 2024 года Дональд Трамп поработал сотрудником сети ресторанов быстрого питания McDonald`s в штате Пенсильвания. Экс-президент провел получасовую смену, в ходе которой приготовил несколько порций картофеля фри и выдал несколько заказов посетителям за свой счет

Фото: Reuters / Brian Snyder

По предварительным данным на 17:00 6 ноября, Дональд Трамп набрал 277 голосов выборщиков и выиграл выборы. Он уже объявил о своей победе: «Я не успокоюсь, пока не построю сильную, безопасную и процветающую Америку, которую заслуживают наши дети и которую заслуживаете вы»

Фото: Reuters / Brian Snyder

Смотреть

Новости компаний Все