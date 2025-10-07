Белоусов посетит российские военные объекты в Таджикистане

Министр обороны России Андрей Белоусов прибыл с рабочим визитом в Душанбе. Он посетит в Таджикистане объекты военной инфраструктуры Минобороны РФ. Об этом сообщила пресс-служба российского военного ведомства.

У господина Белоусова также запланированы переговоры с военно-политическим руководством Таджикистана. В аэропорту министра встретили глава Минобороны Таджикистана Эмомали Собирзода и начальник Генштаба Бободжон Саидзода.

В Душанбе и Бохтаре находится 201-я военная база Минобороны РФ. Это крупнейший военный объект России за ее пределами.