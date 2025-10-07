Пензенская команда взяла бронзу соревнований по адаптивному хоккею

Пензенские спортсмены выступили в Саранске на республиканском турнире по адаптивному хоккею «Прорыв. Супергеройская лига». Результаты 7 октября сообщила пресс-служба правительства Пензенской области.

В турнире участвовали 170 юных хоккеистов. Пензу представили две команды. Один из коллективов — «Метеор» — занял третье место на соревнованиях по следж-хоккею (второй дивизион, игроки от семи до 14 лет).

Вторая команда, представлявшая Пензу, — «Пегас». Подняться на пьедестал спортсменам не удалось. Хоккеистов наградили памятной медалью.

Дарья Васенина