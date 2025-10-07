Путин поговорил с военными в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга

Президент России Владимир Путин в свой 73-й день рождения 7 октября провел рабочий день в своем родном Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Владимир Путин посетил Петропавловский собор в Петропавловской крепости, где пообщался с настоятелем и командующими группировками войск. «Есть необходимость поговорить лично. Ну, и хороший повод... Я решил встречу сегодня начать отсюда, потому что это усыпальница тех людей, которые по сути делали современную Россию. И вам это будет приятно и интересно»,— сказал Владимир Путин военным.

Затем президент провел совещание с командующими группировками, а также с начальником Генерального штаба Валерием Герасимовым. Военные доложили президенту подробности об оперативной обстановке на фронтах, включая продвижение подразделений в Харьковской, Сумской областях и южной части Волчанска.

После совещания в Санкт-Петербурге президент вернулся в Москву, где вечером провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.