В Рыбинске появилась мини-скульптура «Царевна-лебедь»

В Карякинском саду Рыбинска установили бронзовую фигурку Царевны-лебеди, сообщил мэр города Дмитрий Рудаков. Скульптуру разместили на перилах у пруда, где живут настоящие лебеди.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Рудаков, Telegram-канал Фото: Дмитрий Рудаков, Telegram-канал

Идея принадлежит Елизавете Горской, ученице 11 класса школы №30, победительнице программы «Интеллектуальный реактор». В реализации проекта ей помогли специалисты лаборатории РГАТУ «Новые материалы и аддитивные технологии». Ранее сад украсила Золотая рыбка, созданная Оксаной Шаповаловой, также участницей программы.

Дмитрий Рудаков поблагодарил всех, кто участвовал в создании этих достопримечательностей. «Это прекрасный пример того, как талантливая молодежь Рыбинска своими руками и своим умом создает будущее нашего города. Их свежий взгляд, креативные идеи и желание менять жизнь вокруг — это ценный ресурс для развития и благоустройства Рыбинска»,— сказал он.