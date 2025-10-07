В Черноземье 8 октября будет облачно, от +6°С до +18°С

В среду, 8 октября во всех регионах Черноземья будет облачно, местами возможны небольшие дожди. Температура — от +6°С ночью до +18°С днем. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде ночью температура составит +11°C. Днем — +18°C.

В Воронеже ночью — +8°C. Днем — +17°C.

В Курске ночью — +9°C. Днем — +16°C, небольшой кратковременный дождь.

В Липецке ночью ожидается +6°C. Днем — +16°C.

В Орле ночью будет +8°C. Днем — +16°C, небольшой кратковременный дождь.

В Тамбове в темное время суток — +6°C. Днем — +17°C.

Юрий Голубь