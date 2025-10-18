Домовый вопрос их испортил

Год назад, 9 октября 2024 года, умерла Ли Вэй Лин, дочь первого в истории премьер-министра Сингапура Ли Куан Ю. И следом между ее братьями с новой силой разгорелся многолетний спор о судьбе дома 38 по Оксли-роуд, бывшей резиденции их отца. В результате конфликта младший брат предпочел стать беженцем и из эмиграции обвиняет старшего в преследованиях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывшая резиденция отца-основателя современного Сингапура Ли Куан Ю. При его жизни к туристам, случайно оказавшимся на четной стороне улицы рядом с домом 38, подходил человек в штатском и вежливо просил перейти на нечетную сторону

Текст: Алексей Алексеев

Старый дом

Дом 38 по Оксли-роуд в Сингапуре был построен году в 1898-м. Первым владельцем бунгало в англо-малайском стиле — два этажа, пять спален, гостиная, кабинет, три комнаты для прислуги — стал голландский торговец Херманн Корнелиус Верлуп. Впоследствии одним из обитателей дома был предприниматель Манассе Мейер, сделавший состояние на торговле опиумом, а позднее переключившийся на операции с недвижимостью. В период японской оккупации Сингапура здание занимали военнослужащие.

Ли Куан Ю взял в аренду дом на Оксли-роуд в конце 1945-го или в начале 1946 года, но первое время практически в нем не жил, так как находился в Великобритании — учился сначала в Лондонской школе экономики, затем в Кембриджском университете. Вероятно, в эти годы в здании был проведен ремонт, а комнаты для прислуги были переоборудованы в спальни.

В 1949 году Ли Куан Ю вернулся в Сингапур, а на следующий год женился на Ква Геок Чу, с которой познакомился во время учебы в сингапурском Раффлз-колледже. 30 сентября 1950 года госпожа Ква Геок Чу въехала в дом на Оксли-роуд.

В 1959-му Ли Куан Ю стал первым премьер-министром Сингапура, в то время британской колонии, а с 1963 по 1965 год — одного из штатов Малайзии. На протяжении 20 лет Ли Куан Ю оставался арендатором, а в 1965-м, в год провозглашения независимости Сингапура, вместе с женой принял решение купить дом.

Для обеспечения безопасности в резиденции премьер-министра появились стальные ворота, были возведены дополнительные кирпичные стены, в доме установили окна с пуленепробиваемыми стеклами.

На посту главы правительства Ли Куан Ю оставался до 1990 года. С 1990 по 2004 год он занимал должность старшего министра в Кабинете своего преемника — Го Чок Тонга, второго премьер-министра Сингапура. В 2004 году третьим премьер-министром страны стал Ли Сянь Лун, старший сын Ли Куан Ю. Отец с 2004 по 2011 год занимал в правительстве сына должность министра-ментора.

Фотогалерея История экономического успеха Сингапура Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография К моменту провозглашения независимости Сингапура в 1965 году ВВП на душу населения в стране составлял $500 — на том же уровне находились Мексика и Южная Африка. За 50 лет показатель увеличился до $56 тыс. и стал сравним с ВВП США и Германии Фото: KEYSTONE Pictures USA / Zuma Press / Kommersant Photo В 1960-е годы многие торговые корабли, идущие в Азию из Европы и США, проходили через Малаккский пролив и останавливались в Сингапуре на дозаправку. Благодаря этому остров еще до провозглашения независимости стал важным коммерческим, транспортным и коммуникационным центром Юго-Восточной Азии. Однако на тот момент в Сингапуре практически отсутствовали сельское хозяйство и промышленность. Эти отрасли занимали только 11,4% в экономике страны Фото: National Archives of Singapore В 1967 году Сингапур ввел собственную валюту — сингапурский доллар. Власти страны выпустили купюры номиналом 1, 5, 10, 50, 100 и 1 тыс. сингапурских долларов. В 1972 году в стране появились банкноты в 25 и 500 сингапурских долларов, а в 1973 году — в 10 тыс. сингапурских долларов Фото: AP / Bob Dear В 1968 году Великобритания объявила о выводе военных баз из Сингапура, поставив под угрозу пятую часть только формировавшейся экономики страны и 40 тыс. рабочих мест. На тот момент уровень безработицы в Сингапуре уже достигал 10%

Семья

У Ли Куан Ю и Ква Геок Чу было два сына и дочь: Ли Сянь Лун, Ли Сянь Ян и Ли Вэй Лин. Все трое выросли в доме 38 по Оксли-роуд.

Старший сын, Ли Сянь Лун, учился в Кембридже и Гарварде, служил в вооруженных силах Сингапура, дослужившись в возрасте 31 года до звания бригадного генерала, с 1984-го был депутатом парламента, в 1990–2004 годах занимал должность заместителя премьер-министра, с 2004 по 2024 год был премьер-министром страны, в настоящее время — старший министр.

Ли Сянь Ян учился в Кембридже и Стэнфорде, подобно старшему брату, дослужился до бригадного генерала, после увольнения в запас в 1994-м занял пост исполнительного вице-президента телекоммуникационной компании Singapore Telecommunications (Singtel), а на следующий год стал ее генеральным директором и работал в этой должности до 2007 года. Он также занимал руководящие посты в банках (Islamic Bank of Asia и New Zealand Banking Group Limited), учебных заведениях (Школе публичной политики имени Ли Куан Ю, институте Republic Polytechnic), был членом международного консультативного совета Rolls-Royce Holdings, членом совета Сингапурской фондовой биржи. С 2009 по 2018 год он руководил Управлением гражданской авиации Сингапура.

Ли Вэй Лин была врачом-неврологом, возглавляла Национальный институт нейрологии. В 2020 году стало известно, что она страдает от редкого нейродегенеративного заболевания — прогрессирующего супрануклеарного пареза взора. 9 октября 2024 года Ли Вэй Лин умерла.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Семья Ли в доме на Оксли-роуд. 1965 год. Слева направо: Ква Геок Чу, Ли Куан Ю, Ли Сянь Ян (сидит), Ли Сянь Лун (стоит), Ли Вэй Лин Фото: Архив семьи Ли Кван Ю Семья Ли отмечает 80-летие главы семейства. Слева направо: Ли Суэт Ферн, Ли Сянь Ян, главный судья Сингапура Йон Пун Хау, Ли Вэй Лин, Ли Куан Ю, Ква Геок Чу, Ли Сянь Лун, Хо Чин, Ли Сю Чи (внучка Ли Куан Ю). 16 сентября 2003 года Фото: David Loh DL / Reuters Премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун с первой леди Хо Чин Фото: Manish Swarup / AP Следующая фотография 1 / 3 Семья Ли в доме на Оксли-роуд. 1965 год. Слева направо: Ква Геок Чу, Ли Куан Ю, Ли Сянь Ян (сидит), Ли Сянь Лун (стоит), Ли Вэй Лин Фото: Архив семьи Ли Кван Ю Семья Ли отмечает 80-летие главы семейства. Слева направо: Ли Суэт Ферн, Ли Сянь Ян, главный судья Сингапура Йон Пун Хау, Ли Вэй Лин, Ли Куан Ю, Ква Геок Чу, Ли Сянь Лун, Хо Чин, Ли Сю Чи (внучка Ли Куан Ю). 16 сентября 2003 года Фото: David Loh DL / Reuters Премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун с первой леди Хо Чин Фото: Manish Swarup / AP

Ли Сянь Лун был дважды женат. Первая жена, Вон Мин Ян, умерла вскоре после рождения второго ребенка, от второй жены, бизнесвумен Хо Чин, у него двое детей.

Ли Сянь Ян женат на Ли Суэт Ферн (адвокат по профессии), у них трое детей.

Семь завещаний

Отец-основатель Сингапура Ли Куан Ю неоднократно высказывался за снос дома на Оксли-роуд после своей смерти. В письме, направленном членам Кабинета министров в октябре 2010 года, он указывал, что дом не представляет ценности с точки зрения архитектуры и что его не следует сохранять как своеобразную реликвию для праздношатающейся публики.

В 2011 году Ли Куан Ю дал интервью, впоследствии вошедшее в книгу «Суровые истины во имя движения Сингапура вперед». В интервью он заявил, что хочет, чтобы после его смерти дом на Оксли-роуд снесли: «Я сказал Кабинету министров: когда я умру, снесите его. Я видел другие дома: Неру, Шекспира. Со временем они превращаются в руины… Из-за моего дома соседи не могут строить высокие дома. Снесите мой дом и измените нормы строительства, пусть все вырастет, стоимость земли вырастет». (Согласно действующим нормам, соседние дома не могут быть выше двух этажей.)

В разговоре с корреспондентом сингапурской газеты The Straits Times в том же году он жаловался, что у здания нет фундамента, в нем сыро, в стенах трещины, а содержание дома обходится дорого. «Но, к счастью, колонны крепкие»,— шутил Ли Куан Ю.

Также в 2011 году Ли составил завещание, в котором велел разделить все свои активы, в том числе недвижимость, поровну между тремя детьми. Правда, впоследствии свою последнюю волю он неоднократно менял.

В декабре 2011 года он отправил письмо членам Кабинета министров, но они единогласно высказались против сноса дома. Ли Куан Ю настаивал, что размышлял над этим вопросом, и впоследствии, в другом письме Кабинету министров, сообщил, что укрепился во мнении: в доме нужно провести ремонтные работы, чтобы его сохранить. Но затем Ли Куан Ю еще раз передумал.

Окончательный вариант завещания, составленный в декабре 2013 года, содержал клаузулу (специальное условие) следующего содержания:

— Я также заявляю, что это мое желание и желание моей покойной жены, Ква Геок Чу, чтобы наш дом по адресу Оксли-роуд, 38, Сингапур, 238629 («Дом») был снесен немедленно после моей смерти, или, если моя дочь Вэй Лин предпочтет продолжить жить в доме — сразу после того, как она съедет из Дома. Я прошу каждого из моих детей обеспечить исполнение наших желаний относительно сноса Дома. Если наши дети не смогут снести Дом в результате каких-либо изменений в обязывающих их законах, правилах или положениях, я желаю, чтобы Дом никогда не был открыт ни для кого, кроме моих детей, членов их семьи и потомков. Мое мнение по этому вопросу было обнародовано ранее и остается неизменным. Мое изложение желаний в настоящем пункте может быть публично раскрыто, несмотря на то что остальная часть моего завещания является приватной.

Это была седьмая версия завещания. В пятой и шестой клаузула отсутствовала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Члены семьи Ли во время церемонии государственных похорон Ли Куан Ю

23 марта 2015 года отец-основатель Сингапура, автор «сингапурского экономического чуда» Ли Куан Ю умер.

Спор между детьми по поводу судьбы дома начался сразу после оглашения последней воли отца. В 2017 году скандал в семействе Ли, длившийся к тому моменту два года, стал достоянием общественности.

<

Начало скандала

Завещание Ли Куан Ю было зачитано его детям 12 апреля 2015 года. Дом на Оксли-роуд получил старший сын Ли Сянь Лун. Ли Сянь Ян и Ли Вэй Лин были назначены исполнителями завещания.

13 апреля, выступая перед парламентом по вопросу об увековечении памяти Ли Куан Ю, Ли Сянь Лун, занимавший тогда пост премьер-министра, заявил, что с решением судьбы семейного дома торопиться не нужно: «Нам следует дать себе время, тщательно обдумать все идеи и принять спокойные, взвешенные решения, которые выдержат испытание временем». К этой теме он предложил не возвращаться, пока в доме живет его сестра. Еще через два дня премьер сообщил членам Кабинета, что отстраняется от решения всех вопросов, касающихся дома на Оксли-роуд, в связи с конфликтом интересов.

14 июня 2017 года младший брат и сестра опубликовали в соцсетях посты с обвинениями в адрес старшего брата. Главная претензия касалась дома. Их отец хотел, чтобы дом 38 снесли, заявляли Ли Сянь Ян и Ли Вэй Лин. Брат и сестра также утверждали, что премьер создал секретный министерский комитет для проверки законности клаузулы о сносе, включенной в завещание их отца.

Еще одно обвинение состояло в том, что брат незаконно, пользуясь своей должностью, получил акт дарения предметов из дома 38 для представления их на выставке Национального совета по культурному наследию, посвященной 50-летию независимости Сингапура.

Кроме того, было высказано обвинение в непотизме, предоставлении привилегий жене премьер-министра Хо Чин — на тот момент она была гендиректором государственной инвестиционной компании Temasek Holdings, и их сыну Ли Хун И, директору Государственного технологического агентства Сингапура, GovTech.

На следующий день премьер-министр Ли Сянь Лун опубликовал в соцсети длинный, на пять страниц, пост. Он писал, что после оглашения завещания отца младший брат неоднократно настаивал на немедленном сносе дома. Обсуждение этого вопроса закончилось лишь после того, как сестра заявила, что хочет в этом доме жить.

Премьер-министр также утверждал, что не стал оспаривать последний вариант завещания отца в суде, не желая публичного разбирательства, которое могло бы запятнать имя и репутацию Ли Куан Ю и его родных.

Фотогалерея Близкие родственники в большой политике Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография В 1989–1993 годах 41-м президентом США был Джордж Буш-старший (справа). Спустя восемь лет к власти в Америке пришел его сын Джордж Буш-младший, который возглавлял страну в 2001–2009 годах. При нем США пережили теракт 11 сентября и начали войны в Афганистане и Ираке Фото: Dave Einsel / AP Билл Клинтон в 1993–2001 годах был 42-м президентом США. Его жена Хиллари Клинтон также занялась политикой. В 2009–2013 годах она была госсекретарем США, а также баллотировалась в президенты на выборах 2016 года, но уступила Дональду Трампу Фото: Charles McQuillan / Pool / Reuters Гейдар Алиев (справа) возглавлял Азербайджан в 1993–2003 годах. Пытаясь разрешить семейный спор мирным путем, Ли Сянь Лун предлагал продать свои права на дом сестре за символический 1 сингапурский доллар при условии, что в случае последующей продажи или приобретения имущества государством все вырученные средства пойдут на благотворительность. Договориться не удалось. В конце 2017 года премьер-министр сумел заключить соглашение с младшим братом. Он продал дом Ли Сянь Яну по рыночной цене, а все полученные деньги пожертвовал на благотворительные цели. Младший брат пожертвовал на благотворительность сумму, равную половине цены дома. Цена сделки публично не оглашалась. Земельный участок площадью 12 060 кв. футов (1120 кв. м), на котором стоит дом, в 2017 году оценивался в 24 млн сингапурских долларов ($17 млн).

3 июля 2017 года премьер-министр Ли Сянь Лун ответил на обвинения, выдвинутые против него братом и сестрой в соцсетях, выступая перед депутатами парламента.

Он сообщил, что клаузула о сносе была удалена из пятой и шестой версий завещания его отца, но снова появилась в последней, седьмой, версии. При этом первые шесть версий подготовила Ква Ким Ли, адвокат Ли Куан Ю, в период с августа 2011-го по ноябрь 2012 года. В составлении последней версии завещания она не участвовала. Этим занимались Ли Сянь Ян и его жена, адвокат Ли Суэт Ферн.

В ответ на обвинения в непотизме премьер-министр Ли Сянь Лун заявил, что его сын Ли Хун И не интересуется политикой, а он сам не собирается ничего предпринимать для того, чтобы устроить сыну карьеру во власти. Что касается жены, то ее деятельность на посту гендиректора Temasek находится под контролем совета директоров компании и главного акционера, Министерства финансов, а утверждением гендиректора в должности занимаются президент Сингапура и его советники. Сам же он, будучи премьер-министром, никак на это влиять не может.

Что касается обвинения в создании секретного комитета, то Ли Сянь Лун опроверг утверждения брата и сестры о целях комитета и его «секретном» характере.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Ли И Пен, сын и внук бывших премьер-министров Сингапура. Фото сделано во время всеобщих парламентских выборов 2020 года, проходивших в условиях пандемии Covid Фото: Suhaimi Abdullah / Getty Images Ли Шен У, сын Ли Сянь Яна, подобно отцу позволил себе критические высказывания в адрес властей Сингапура, за что был оштрафован Фото: Tim McLaughlin / Reuters Следующая фотография 1 / 2 Ли И Пен, сын и внук бывших премьер-министров Сингапура. Фото сделано во время всеобщих парламентских выборов 2020 года, проходивших в условиях пандемии Covid Фото: Suhaimi Abdullah / Getty Images Ли Шен У, сын Ли Сянь Яна, подобно отцу позволил себе критические высказывания в адрес властей Сингапура, за что был оштрафован Фото: Tim McLaughlin / Reuters

Расследования

Скандал затих, но только на время. А потом Ассоциация юристов Сингапура выдвинула против Ли Суэт Ферн обвинение в грубом нарушении профессиональных обязанностей при составлении последнего завещания свекра. 13 февраля 2019 года председатель Верховного суда Сингапура назначил дисциплинарный трибунал для рассмотрения этого обвинения. Суть обвинений состояла в том, что Ли Суэт Ферн как юрист не могла заниматься составлением завещания, согласно которому значительную часть (треть) состояния завещателя должен был получить ее муж, а также не сообщила своему клиенту, что он может воспользоваться услугами другого адвоката. Ответ Ли Суэт Ферн на обвинения состоял в том, что она не могла сказать «нет» самому Ли Куан Ю.

В том же месяце Ли Сянь Ян и его сестра подали жалобу на свою двоюродную сестру Ква Ким Ли, обвинив ее в нарушении обязанностей адвоката при составлении первых шести завещаний (она не уничтожила предыдущие завещания в соответствии с требованием клиента, а также отправила копии своей переписки с Ли Сянь Яном его брату). Был назначен дисциплинарный трибунал. Разбирательство закончилось тем, что в 2023 году Ква Ким Ли была оштрафована на 13 тыс. сингапурских долларов (около $9,7 тыс.).

Для Ли Суэт Ферн расследование закончилось гораздо серьезнее. В феврале 2020 года дисциплинарный трибунал нашел ее виновной по делу о завещании Ли Куан Ю. В ноябре Суд трех судей (входящий в состав Верховного суда страны орган, рассматривающий дела представителей юридических профессий) отстранил ее от юридической практики сроком на 15 месяцев, признав виновной в неправомерном поведении, недостойном адвоката и юриста, выразившемся в том, что она «слепо следовала указаниям своего мужа, крупного бенефициара по завещанию, исполнение которого она помогла ускорить».

В октябре 2021 года полиция Сингапура начала расследование против Ли Сянь Яна и Ли Суэт Ферн по подозрению в даче ложных показаний под присягой в ходе разбирательств в дисциплинарном трибунале и Суде трех судей. В июне 2022-го полиция связалась с супругами и предложила явиться для дачи показаний. Ли Сянь Ян и Ли Суэт Ферн согласились, но попросили перенести дату явки на июль. В назначенный день они не явились для дачи показаний, прислав электронное письмо, в котором сообщили, что не будут сотрудничать со следствием. В это время они уже находились в Европе. Сингапур супруги покинули 15 июня 2022 года.

В июле 2020-го их сын Ли Шен У был признан виновным в неуважении к суду и приговорен к штрафу в размере 15 тыс. сингапурских долларов (около $11,3 тыс.) или неделе заключения в случае неуплаты штрафа. Неуважением к суду было признано содержание поста, который Ли Шен У опубликовал в социальной сети в 2017 году. В нем была ссылка на статью в газете The New York Times о цензуре в Сингапуре и комментарий: «Конечно, стоит иметь в виду, что правительство Сингапура очень любит судебные разбирательства, а его судебная система очень податлива». Это заявление было признано спорным и провокационным. Ассистент профессора экономики в Гарвардском университете, постоянно проживающий в США Ли Шен У первоначально принимал участие в судебном разбирательстве через своих адвокатов, но затем отказался от дальнейшего в нем участия.

О полицейском расследовании в отношении Ли Сянь Яна и его супруги стало известно с опозданием, в марте 2023 года, когда об этом сообщил старший министр и министр-координатор по вопросам национальной безопасности Сингапура Тео Чи Хин, являющийся также главой того самого секретного комитета, занимавшегося завещанием Ли Куан Ю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2022 году Ли Сянь Ян получил политическое убежище в Великобритании

Беженцы

12 октября 2024 года состоялись похороны умершей 9 октября Ли Вэй Лин. В последний путь ее провожали около 30 человек, в том числе ее племянники Ли Хуан У и Ли Шао У, дети Ли Сянь Яна.

Оба брата покойной на похоронах отсутствовали, но Ли Сянь Ян прислал видеозапись, в которой говорил о большом вкладе Ли Вэй Лин в медицину и о ее непоколебимой преданности семье. Он выразил глубокое сожаление, что не смог присутствовать, поблагодарил своих сыновей за их заботу о тете в последние месяцы ее жизни, а также процитировал полученное от нее письмо. Там были такие слова: «Непоколебимым и глубочайшим желанием моего отца, Ли Куан Ю, и моей матери, Ква Геок Чу, было то, чтобы их дом по адресу: Оксли-роуд, 38, Сингапур, 238629, был снесен после смерти последнего из моих родителей. Ли Куан Ю поручил каждому из своих троих детей добиться исполнения желания их родителей о сносе дома. Он также обращался напрямую к жителям Сингапура. Пожалуйста, почтите память моего отца, исполнив его желание о сносе дома».

В том же месяце Ли Сянь Ян сообщил в соцсети, что получил статус беженца в Великобритании. Прошение о предоставлении статуса он подал в 2022 году. Ли Сянь Ян писал: «В 2017 году мы с моей сестрой Вэй Лин заявили: "Мы не доверяем Сянь Луну ни как брату, ни как лидеру". Мы заявили, что опасаемся злоупотреблений со стороны государственных органов Сингапура против нас и моей семьи. Из-за этого риска я не смог присутствовать на похоронах Вэй Лин».

Полиция Сингапура официально заявляла, что он может вернуться в страну в любой момент.

В октябре 2021 года, еще до отъезда, Ли Сянь Ян с супругой выставили на продажу за 16,8 млн сингапурских долларов ($12,4 млн),особняк в районе Калдекотт-хилл. Дом стоит на участке площадью 920 кв. м. В нем шесть спален, две гостиные, винный погреб, комната прислуги, на территории — ландшафтный бассейн и пруд с карпами кои. В том же месяце дом был продан с небольшой скидкой — за 16 млн сингапурских долларов ровно. После этого супруги выставили на продажу соседний дом за те же 16,8 млн сингапурских долларов. Сведений о том, был ли он продан, обнаружить не удалось.

В эмиграции Ли Сянь Ян неоднократно выступал с критикой властей Сингапура.

Так, 30 апреля 2025 года, перед назначенными на 3 мая парламентскими выборами в стране, он опубликовал в газете The New York Times статью под заголовком «Мой отец основал Сингапур. Ему бы не понравилось то, каким он стал». По утверждению Ли Сянь Яна, созданная его отцом Партия народного действия «монополизировала политическую власть и лишила людей ряда основных свобод». Цитата из статьи: «Сегодняшняя правящая элита оторвана от реальности, и хваленая репутация Сингапура как государства с эффективной и свободной от коррупции системой управления находится под угрозой. Правительство издавна заявляет, что зарплаты, выплачиваемые министрам, одни из самых высоких в мире, помогают предотвратить коррупцию в государственных органах и обеспечить высочайшее качество управления. Сингапур по-прежнему демонстрирует высокие показатели в индексах восприятия коррупции, но восприятие отстает от реальности. В последние годы в ряде скандалов были замешаны министры правительства, политики правящей партии и влиятельные компании, связанные с государством».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2013 году художник Крис Тривизард (Кристофер Перейра) выставил на всеобщее обозрение часть своей коллекции миниатюрных фигурок Ли Куан Ю — к 90-летию бывшего главы правительства

Дом в искусстве

Ссора двух братьев Ли в 2017 году стала популярной темой работ сингапурских карикатуристов.

Издательство Epigram Books выпустило «детскую» книжку «Призрак замка Оксли» — о том, как давным-давно на тропическом острове в 38-комнатном замке Оксли жило трое детей, два мальчика и девочка. Однажды они услышали странный шум, доносившийся из подземелья, и решили узнать, в чем дело.

В 2023 году карикатурист Сони Лю с помощью ChatGPT разработал сюжет сатирической настольной игры. В описании говорится: «Каждый игрок получает набор карт, представляющих интересы и мотивы его персонажа. Среди них могут быть "политические амбиции", "верность семье", "общественное мнение" и "девелопмент". Затем игрок должен изложить свою позицию в соответствии с полученными картами». Победитель получает право решить, что делать с домом 38 по Оксли-роуд — продать застройщику или снести.

Дом стоит

15 октября 2024 года Ли Сянь Ян подал прошение о сносе дома. Национальный совет по культурному наследию изучает, является ли дом памятником истории и архитектуры. Опрос общественного мнения, проведенный на сайте Answers.sg, показал, что большинство жителей Сингапура (80% от более чем 14 900 опрошенных) поддерживают снос.