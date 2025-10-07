Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза

Президент России Владимир Путин по видеосвязи провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, спикеры Совета Федерации Валентина Матвиенко и Госдумы Вячеслав Володин, глава администрации президента Антон Вайно, помощник президента Николай Патрушев, министр обороны Андрей Белоусов, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин и спецпредставитель президента Сергей Иванов.

В ходе видеоконференции президент обсудил с членами Совбеза вопросы обеспечения безопасности объектов информационной инфраструктуры. Это стало одной из ключевых тем заседания.