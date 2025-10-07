Путин назвал принятые в феврале 2022 года решения правильными и своевременными

Решения, принятые руководством РФ в феврале 2022 года, были правильными и своевременными, заявил президент России Владимир Путин.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Глава государства на совещании с руководством Минобороны и Генштаба напомнил, что 30 сентября отмечалась годовщина присоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к территории РФ.

«Жители этих регионов подавляющим большинством проголосовали за свое будущее в составе России, и это подтверждает, что решения, принятые в феврале 2022 года, были правильными и своевременными»,— сказал господин Путин (цитата по сайту Кремля).

Президент добавил, что Россия должна достичь всех целей СВО. По его словам, стратегическая инициатива полностью остается за российскими военнослужащими.