Путин назвал принятые в феврале 2022 года решения правильными и своевременными
Решения, принятые руководством РФ в феврале 2022 года, были правильными и своевременными, заявил президент России Владимир Путин.
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Глава государства на совещании с руководством Минобороны и Генштаба напомнил, что 30 сентября отмечалась годовщина присоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к территории РФ.
«Жители этих регионов подавляющим большинством проголосовали за свое будущее в составе России, и это подтверждает, что решения, принятые в феврале 2022 года, были правильными и своевременными»,— сказал господин Путин (цитата по сайту Кремля).
Президент добавил, что Россия должна достичь всех целей СВО. По его словам, стратегическая инициатива полностью остается за российскими военнослужащими.