Путин поблагодарил личный состав ВС РФ за ежедневные мужество и героизм

Президент России Владимир Путин передал слова благодарности личному составу ВС РФ за мужество и героизм, которые они проявляют каждый день.

«Прошу вас передать слова моей искренней благодарности всему личному составу за мужество и героизм, проявляемые ими ежедневно»,— сказал президент на совещании с руководством Минобороны и Генштаба (цитата по сайту Кремля). Во встрече также принял участие директор ФСБ Александр Бортников.

Владимир Путин отметил, что в 2025 году ВС РФ взяли под контроль 4,9 тыс. кв. км и 212 населенных пунктов. Президент также выделил роль оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в обеспечении успешных действий российской армии. По словам главы государства, «оборонка» в полном объеме обеспечивает потребности вооруженных сил в высокоточном оружии, ракетах, боеприпасах, вооружении и военной технике.