Автобусам добавят ремня

Сенаторы, регионы и федеральные ведомства ищут способы сократить аварийность с участием автобусов, перевозящих детей в школы, на экскурсии или в лагерь. Минтранс хочет запретить участвовать в таких перевозках гражданам с судимостью за тяжкие преступления. Росстандарт и ГИБДД призывают обратить внимание на низкое качество самих автобусов, в которых перевозятся дети: одна из проблем — отсутствие автоматических систем натяжения ремней безопасности, важных для предотвращения жертв в ДТП. Регионы просят смягчить правила, в частности, пересмотреть лимит предельной скорости в 60 км/ч, с которой могут двигаться школьные автобусы по дорогам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Организованные автобусные перевозки детей (в школы, на экскурсии или в лагерь) обсуждались во вторник, 7 октября, на совещании в Совете федерации. Этот вид перевозок, напомним, регулируются постановлением правительства 2020 года и ПДД. Такие автобусы не могут ездить быстрее 60 км/ч, на машинах должны быть установлены опознавательные знаки «Перевозка детей» и оранжевые проблесковые маячки.

Зампредседателя комитета Совета федерации по науке, образованию и культуре Екатерина Алтабаева рассказала, что в 2024 году произошло «несколько» ДТП с участием автобусов, перевозивших детей (точную статистику она не привела). Также она упомянула проблему кадров в отрасли перевозок и невысокую зарплату водителей автобусов. Для поиска решений спикер Совета федерации Валентина Матвиенко в апреле дала соответствующее поручение комитету — были направлены письма в субъекты федерации для сбора предложений. На совещании 7 октября сенаторы решили послушать позицию федеральных ведомств.

Замдиректора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Виктор Остриков рассказал о предложении ведомства ужесточить допуск водителей к перевозкам детей. Министерство разработало поправки к Трудовому кодексу, запрещающие привлекать к таким перевозкам водителей, имеющих судимость (погашенную или снятую) за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, например, за убийства, причинение тяжкого вреда здоровью, похищение, грабеж и разбой. Законопроект, по его словам, уже согласован министерствами и Генпрокуратурой.

Виктор Остриков также предлагает обсудить лимит скорости для автобусов. «Вопрос дискуссионный с учетом того, что многие детские перевозки приходятся на платные дороги (разрешенная скорость может достигать 130 км/ч.— “Ъ”)»,— отметил Виктор Остриков. Актуальность проблемы подтвердил замглавы комитета Санкт-Петербурга по образованию Петр Кузьмин. Из-за низкой скорости, пояснил он, автобус на магистрали может создать аварийную ситуацию. Риски возникают и на двухполосных дорогах, где остальные водители вынуждены обгонять медленные автобусы.

Замглавы Росстандарта Александр Кузьмин рассказал о проблеме с ремнями безопасности в «детских» автобусах: у них нет системы автоматической регулировки и натяжения, как в легковых автомобилях. В результате, когда едет группа детей, сопровождающий должен «всех их обойти» и убедиться, что ремень отрегулирован по росту и натянут. Александр Кузьмин сказал, что ведомство разработало поправки к соответствующему ГОСТу для автобусов (в документе предусмотрят обязательность применения систем натяжения ремней). Финальные редакцию стандарта представят в 2026 году. Обязательным для применения ГОСТ станет, если регион при закупке автобусов укажет в техзадании обязательное соответствие стандарту.

Начальник отдела организации деятельности по технадзору управления ГИБДД России Сергей Чипурин рассказал на совещании о том, что МВД ранее провело «мониторинг» безопасности конструкций автобусов, которые поставляются в регионы. В итоге министерство сформулировало список предложений по «улучшению» конструкции транспортных средств, который, по мнению МВД, производители должны учитывать. Соответствующий документ был направлен в Минпромторг и правительство РФ. В качестве примера выявленного недостатка господин Чипурин привел проблему с ремнями безопасности, о которой рассказывал господин Кузьмин. У субъектов федерации, сказал представитель ГИБДД, есть «масса нареканий» к качеству техники. «Повышать качество необходимо — сказал Сергей Чипурин.— Есть вопросы по работе систем отопления, запотеванию стекол, попаданию пыли в салоны. С производителями нужно работать».

По итогам совещания, заявила Екатерина Алтабаева, будет составлен сводный документ с предложениями от федеральных ведомств и регионов, который будет затем направлен в правительство РФ.

Иван Буранов