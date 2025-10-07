В Липецке собираются продать 19 муниципальных объектов за 30 млн рублей

Комиссия по бюджету и муниципальной собственности городского совета Липецка во вторник, 7 сентября, рассмотрела и предварительно согласовала план приватизации муниципального имущества на 2026–2028 годы. За этот период планируется продать 19 объектов в Липецке. Ожидается, что их продажа пополнит городской бюджет примерно на 30 млн руб. и позволит сэкономить средства на содержании «неиспользуемого имущества». Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Липецкий городской совет депутатов

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Липецкий городской совет депутатов

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно опубликованной повестке дня заседания комиссии, проект прогнозного плана приватизации муниципального имущества Липецка на 2026 год и на плановый период 2027–2028 годов внес в горсовет мэр Роман Ченцов. Сегодня на комиссии по вопросу приватизации докладчиком выступила начальник управления имущественных и земельных отношений мэрии Вера Андреева.

По сообщению пресс-службы горсовета, основной объем продаж прогнозируется на 2026-й. В следующем году власти планируют продать в Липецке 17 нежилых помещений и одну долю в гараже. 14 из них — это объекты, которые ранее не удалось продать, а в настоящий момент они не сдаются в аренду. Еще три объекта выставят на продажу впервые. Ожидается, что продажа муниципального имущества за 2026 год пополнит бюджет на 12,8 млн руб.

В последующие два года мэрия намерена продать еще два крупных объекта (по одному в 2027 и 2028 годах), где к моменту проведения торгов завершатся договоры аренды. Продажа позволит направить в городской бюджет почти 9 млн руб. в 2027-м и около 8 млн руб. в 2028-м. Детали об объектах планируемой приватизации неизвестны, так как план не опубликован ни на сайте мэрии, ни на сайте горсовета.

Мария Свиридова