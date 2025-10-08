Вода течет под уголь

«Эльга», оператор крупнейшего в России Эльгинского месторождения коксующегося угля, готова построить Канкунскую ГЭС мощностью 1 ГВт в Якутии. Раньше за проектирование станции отвечало «РусГидро», но остановило его из-за финансовых сложностей. Сейчас наработки могут лечь в основу инжиниринговых услуг для «Эльги». Строительство ГЭС может способствовать развитию добычных проектов в регионе, говорят аналитики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Курсков, Коммерсантъ Фото: Евгений Курсков, Коммерсантъ

«Эльга» выступила с инициативой построить Канкунскую ГЭС мощностью 1 ГВт за счет частных инвестиций, сообщило Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики. Компания также рассматривает возможность реализации всего проекта каскада Южно-Якутской ГЭС, мощностью до 10 ГВт, что покроет энергодефицит для Дальнего Востока, приводятся в сообщении слова главы Якутии Айсена Николаева.

Канкунская ГЭС включена в Генсхему размещения объектов электроэнергетики до 2042 года и должна быть построена на реке Тимптон в Якутии. Проектная среднемноголетняя выработка составит 4,86 млрд кВт•ч. Согласно документу, ввод станции в эксплуатацию ожидается в 2036 году, а с 2039 года ее мощность увеличится до 1 ГВт.

Ранее к проектированию Канкунской ГЭС приступило «РусГидро», тогда построить станцию планировалось в рамках инвестиционного проекта «Комплексное развитие Южной Якутии». Энергией Канкунской ГЭС должны были обеспечить строившиеся горнодобывающие и перерабатывающие предприятия. Но в 2012 году проект исчез из инвестпрограммы компании и был заморожен на неопределенный срок. Сейчас же «РусГидро» столкнулась с финансовыми сложностями, правительство прорабатывает меры для стабилизации ее положения.

«Эльга» — оператор крупнейшего в РФ Эльгинского месторождения коксующегося угля, расположенного в Якутии. Запасы по оценке JORC — 2,2 млрд тонн, в 2023 году компания вышла на объем добычи 45 млн тонн. Ключевые рынки сбыта — Китай, Япония, Южная Корея, Индия и Тайвань. В «Эльге» подтвердили “Ъ” заинтересованность в проекте, но отказались уточнить детали.

В «РусГидро» сообщили “Ъ”, что прорабатывали много проектов строительства ГЭС, но не все были реализованы из-за ограниченного инвестиционного ресурса. Сегодня приоритет на Дальнем Востоке — строительство противопаводковой ГЭС в бассейне реки Амур — Нижне-Зейской, говорят в компании. У «РусГидро» есть проектные наработки по Канкунской ГЭС, которые могут лечь в основу комплексных инжиниринговых услуг для «Эльги». В Минэнерго не ответили на запрос “Ъ”.

Объединенная энергосистема (ОЭС) Востока, в которую входит энергосистема Якутии, относится к территориям с прогнозируемым энергодефицитом. Строительство ГЭС — один из острых вопросов в ходе реализации Генсхемы, согласно которой в России к 2042 году необходимо построить 12 таких станций общей мощностью 7,5 ГВт. Представители компаний неоднократно говорили о том, что сейчас нет механизма возврата инвестиций для строительства крупных ГЭС. В последние недели об этом вновь напомнил член правления «РусГидро» Сергей Киров в ходе конференции «Совета производителей энергии». Он предложил возобновить механизм возврата инвестиций с требуемой доходностью — ДПМ (договоры поставки мощности) с поэтапной оплатой расходов на стадии строительства до ввода в эксплуатацию.

Сергей Черепов из «Рексофт» также отмечает, что существуют сложности проектирования и строительства больших ГЭС и с учетом текущей ситуации в угольной отрасли старт подобного проекта будет непростой задачей. На Дальнем Востоке, по его словам, рассматриваются несколько проектов создания новой генерации — от тепловой до АЭС, которые с меньшими рисками могли бы покрыть потребности потребителей в электроэнергии. Среди факторов, которые поддерживают строительство именно ГЭС,— использование «зеленых» сертификатов для продукции «Эльга», особенно востребованных при экспорте, считает эксперт.

Антон Вернигора из Kept указывает, что строительство Канкунской ГЭС может стимулировать развитие и планируемых добычных проектов, таких как Таежный железорудный узел (входит в портфель совместного предприятия «Евраза» и АЛРОСА) или Эльконский ГМК (структура «Росатома»).

Анна Тыбинь, Полина Трифонова