Станковый клин

Дочерняя компания «Ростеха» АО «Станкопром» и АО «Пермский завод металлообрабатывающих центров» (ПЗМЦ) вновь обменялись судебными исками. «Станкопром» требует от совладельцев ввести своих представителей в совет директоров пермского завода. Истец считает, что данное обязательство закреплено в корпоративном соглашении, по которому пермские промышленники получили заем в размере более 270 млн руб. ПЗМЦ, в свою очередь, требует прекратить действие договоров, по которым в залоге у «Станкопрома» оказалось недвижимое имущество предприятия и производственное оборудование. В компании настаивают, что выполнили перед «дочкой» госкорпорации все финансовые обязательства.



Заявления друг к другу в Арбитражный суд Пермского края АО «Станкопром» и АО «Пермский завод металлообрабатывающих центров» направили с разницей в один день. Как следует из документов суда, подконтрольный ГК «Ростех» «Станкопром» оспаривает решение годового собрания акционеров пермского завода от 27 июня. Тогда в ходе мероприятия был избран совет директоров общества, а также ревизионная комиссия. Соответчиком по делу также заявлено ООО «Альянс+», которое является совладельцем ПЗМЦ. Как следует из материалов суда, «Станкопром» требует обязать завод провести в течение 20 дней вне­очередное собрание акционеров с повесткой дня, касающейся избрания совета директоров и ревизионной комиссии. В свою очередь от «Альянс+» истец требует обеспечить избрание в совет не менее четырех предложенных «Станкопромом» кандидатов и двух в ревизионную комиссию.

В рамках другого иска уже ПЗМЦ просит признать прекращенными несколько договоров залога, которые были заключены в 2016 году. По условиям одного из них, в ипотеке у «Станкопрома» оказалось имущество предприятия, земельный участок под ним, а по другому — производственное оборудование.

Корпоративный спор вокруг контроля над ПЗМЦ между «Станкопромом» и прикамскими собственниками предприятия развивается уже несколько лет. Основа для будущего конфликта была заложена в 2015 году, когда «дочка» «Рос­теха», пермское «Протон-ПМ» и правопредшественник «Альянс+» заключили корпоративное соглашение. По его условиям, АО «Станкопром» предоставило заем около 270 млн руб. на строительство в Перми первого предприятия по производству станков с ЧПУ. Взамен АО получило одну акцию пермского предприятия, а также возможность участвовать в управлении предприятием и квоту на своих представителей в совете директоров компании. Кроме того, имущество ПЗМЦ оказалось в залоге у займодателя. Срок возврата денежных средств был установлен не позднее 31 марта 2019 года, но в итоге они были перечислены только в конце февраля 2023-го. Кроме того, ПЗМЦ не выполнил в срок и ключевые показатели, предусмотренные соглашением, в частности по строительству производственного корпуса, выпуску продукции и созданию новых рабочих мест.

В прошлом году «Станкопром» обратился в арбитражный суд с требованием взыскать с пермского завода штраф 75,3 млн руб. за пользование чужими денежными средствами, а также обратить взыскание на предмет залога (имущественный комплекс и земельный участок). В свою очередь совладелец ПЗМЦ настаивал на расторжении корпоративного соглашения, поскольку его условия были выполнены. Итогом разбирательств стало частичное удовлетворение требований «Станкопрома», с пермского предприятия было взыскано свыше 35,7 млн руб., в обращении взыскания на имущество суд отказал. Расторгнуть корпоративное соглашение с «дочкой» госкорпорации «Альянс+» не удалось.

По данным «Ъ-Прикамье», в новом иске, касающемся обеспечения представительства в органах управления обществом, «Станкопром» ссылается на условия корпоративного соглашения. В частности, этот документ является действующим, поэтому ответчик должен включить кандидатов от АО в совет директоров и ревизионную комиссию. При этом «Станкопром» направлял такие требования, но они были проигнорированы. Данные действия общество считает незаконными и нарушающими его права и законные интересы.

Источник, знакомый с позицией пермского предприятия, говорит, что с требованиями «Станкопрома» ответчики не согласны. При этом в ПЗМЦ и «Альянс+» убеждены, что имущество пермского завода уже не должно находиться в залоге у займодателя. «Вопрос, с какого момента прекращается залог, был рассмотрен еще в ходе спора о взыскании имущества предприятия,— говорит собеседник.— Тогда было установлено, что это происходит с момента выполнения обязательств по договору, то есть возвращения займа. Деньги были возвращены, а штраф, назначенный предприятию, тоже выплачен в полном объеме».

Управляющий партнер юридической компании «Генезис» Артем Денисов говорит, что решение по спору, на который ссылается источник, не является преюдициальным. Он отмечает, что в рассматриваемых процессах разный состав участников, а также разные предметы спора. «Прежнее решение касалось исполнения обязательств по конкретному договору, в то время как текущий спор — о прекращении других, отдельных договоров залога. Фактический состав по каждому договору уникален»,— поясняет экс­перт. По словам господина Денисова, утверждение суда о прекращении залога основано на исследовании доказательств по конкретному делу и не является установленным и обязательным для всех юридическим фактом. «Таким образом, суд в новом процессе будет самостоятельно исследовать доказательства исполнения обязательств по каждому из оспариваемых договоров залога, не будучи связанным предыдущим решением»,— рассказал Артем Денисов.

Советник INTELLECT Илья Абрамов отмечает, что преюдиция действительно предусмотрена арбитражно-процессуальным кодексом, но лишь в случае, когда в новом споре участвуют одни и те же лица. «Стоит также учитывать, что в практике арбитражных судов была выработана позиция, в соответствии с которой ч. 2 ст. 69 АПК освобождает от доказывания фактических обстоятельств дела, но не исключает их различной правовой оценки, которая зависит от характера конкретного спора»,— пояснил господин Абрамов. Экс­перт говорит, что вопрос сохранения залога недвижимости ПЗМЦ был одним из ключевых при рассмотрении спора об обращении взыскания на имущество пермского предприятия, поэтому суждение о его прекращении должно обладать преюдициальной силой. Вопрос действия остальных договоров будет исследоваться на общих основаниях, поскольку никакой оценки эти соглашения ранее не получали.

