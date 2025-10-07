Ельцин-центр отметит юбилей по-новому

Президентский центр Бориса Ельцина в Екатеринбурге представил юбилейную программу по случаю десятилетия. В нее вошли выставка об истории создания и работы Ельцин-центра, танцевальный спектакль о визите поэта Владимира Маяковского в Свердловск, а также балетное представление-посвящение Майе Плисецкой. В руководстве площадки, которая некогда славилась либеральными гостями, признают «масштаб перемен».

Представляя юбилейную программу, директор музея первого президента России Анна Бородулина подчеркнула, что учреждение хочет сделать праздник в первую очередь для жителей Екатеринбурга, а не «московских гостей». Основой станет выставка, где впервые будут представлены нереализованные проекты Ельцин-центра. Она расположится на двух этажах арт-галереи и откроется 25 ноября.

Напомним, Ельцин-центр, который включает музей экс-президента, арт-галерею, библиотеку, архив, кинозал, магазины, предприятия общественного питания, а также офисные помещения и апартаменты, был открыт в 2015 году. Торжественную церемонию тогда посетили Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Анатолий Чубайс, Михаил Прохоров, Виктор Вексельберг, Сергей Кириенко, Игорь Сечин и другие политики и бизнесмены.

«Центр Ельцина должен жить, развиваться и как просветительская площадка, и как место реализации различных проектов, в том числе социальных»,— заявил тогда президент Путин.

Площадка быстро превратилось в одну из главных достопримечательностей Екатеринбурга, но из-за репертуара и приглашаемых гостей отношение к ней сложилось неоднозначное. Например, в 2018 году в честь трехлетия Ельцин-центра там проходил фестиваль «Слова и музыка Свободы», в рамках которого гостей приглашали на сатирический спектакль «Господин Хороший» поэта Дмитрия Быкова (внесен в реестр иностранных агентов), выступления правозащитника Николая Сванидзе, журналистки Анны Монгайт и политика Евгения Ройзмана (последние двое внесены в реестр иностранных агентов). А в 2022 году ко дню рождения был приурочен кинопоказ спектакля Гоголь-центра «Берегите ваши лица».

Весной этого года полпред президента в Уральском федеральном округе, ветеран спецоперации (СВО) Артем Жога заявил, что у него «есть вопросы» к приглашению в президентский центр «тех или иных людей, которые имеют антироссийскую направленность». Чиновник пожелал, чтобы программа площадки стала «более патриотичной». В результате уже в июне в Ельцин-центре прошел учрежденный господином Жогой форум «Патриоты Урала», направленный на поддержку участников СВО.

Непосредственно к юбилею будут приурочены два спектакля.

18 ноября в атриуме представят постановку Екатеринбургского театра оперы и балета («Урал Опера Балет»), посвященную 100-летию Майи Плисецкой,— Ave Maya.

В нее войдут номера, ставшие знаковыми для Майи Плисецкой: фрагменты балетов «Айседора», «Кармен-сюита», «Лебединое озеро» и других. Премьерой вечера станет миниатюра «Руки». Как указано в афише, «композитор Дмитрий Мазуров "вырастил" музыку из речи Плисецкой о работе рук в классическом танце», а хореографом выступил художественный руководитель балета Екатеринбургского театра оперы и балета Максим Петров. Название и идею вечера предложил пианист Алексей Гориболь. Он выступит музыкальным руководителем вечера и сыграет пьесы-интерлюдии, которые любила Майя Плисецкая.

Специально к юбилею Ельцин-центра команда балерины Большого театра Веры Борисенковой покажет 26 и 27 ноября премьеру спектакля «Маяковский. Встреча», которая расскажет о кратком визите Владимира Маяковского в Свердловск. Его режиссер — Даниил Романов, ранее ставивший спектакль «Б. Р.» об уральском поэте Борисе Рыжем. В спектакле задействованы артисты Алексей Кирсанов (МХТ имени Чехова), Светлана Шилова (Большой театр), Олег Габышев (Театр балета Бориса Эйфмана в Санкт-Петербурге), Арсений Вейс (Театр на Малой Бронной). В постановке участвуют и актеры екатеринбургских театров.

«Как было это десять лет назад, у нас сделать не получится. Мы отдаем себе в этом отчет. Мы ощущаем масштаб тех перемен, которые за эти десять лет произошли. Наверное, столько частных самолетов в аэропорту Кольцово не будет в этот раз»,— призналась госпожа Бородулина, говоря об ожидании высокопоставленных гостей.

Анна Капустина, Екатеринбург