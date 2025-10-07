Центры занятости Северной Осетии отремонтируют на 300 млн рублей

Северная Осетия получила 300 млн руб. из федерального бюджета на капитальный ремонт и оснащение центров занятости новым оборудованием. Об этом сообщила пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По информации ведомства, региональную государственную программу «Содействие занятости населения» дополнили мероприятиями по созданию и оборудованию рабочих мест для трудоустройства инвалидов, а также стимулированию найма отдельных категорий граждан.

«Финансирование мер обеспечит федеральный бюджет через Социальный фонд России»,— пояснили в пресс-службе.

Валентина Любашенко