Продажи покатились под горку

Продажи автомобилей «Москвич» показали рекордный спад. По данным аналитического агентства «Автостат», в сентябре они упали более чем на треть год к году. Всего за месяц было реализовано чуть больше 1 тыс. машин. При этом 83% от общего объема продаж пришлось на кроссовер «Москвич 3».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Партнер «Автостата» Игорь Моржаретто связывает такие показатели с неправильным позиционированием марки на российском рынке: «Эта модель не очень пользовалась спросом на китайском рынке, но и на российском тоже очень ограниченный спрос, как выяснилось. Понятно, что тогда выбирали партнера для "Москвича" в довольно сложной обстановке, так и получилось. Завод будет в любом случае, насколько я слышал, идут очень активные переговоры с возможными другими партнерами. Сейчас очень сложный рынок, потому что сейчас рынок не продавца, а скорее покупателя: чтобы продать какую-то модель, надо ее активно продвигать и представлять. И в этом смысле у "Москвича" никогда не было никаких кампаний по продвижению моделей, кроме небольшого опыта с "Москвич-6"».

На этой неделе автозавод «Москвич» повысил цены на кроссовер «Москвич 3». Удорожание коснулось автомобилей 2025 года выпуска. Именно неоправданно высокая цена на продукцию марки отпугивает покупателей, считает основатель автомобильного маркетплейса Fresh Денис Мигаль. По его словам, из-за невыгодных коммерческих условий многие дилеры и вовсе отказываются работать с «Москвичами»: «Я вижу здесь две проблемы. Первая — это соотношение цены и качества. Мне кажется, что модели этой марки стоят выше рынка, особенно если сравнивать с конкурентами. Вторая проблемная зона — слабая позиция дистрибутора по отношению к своим дилерам, очень невыгодные коммерческие условия, многие дилеры отказываются от "Москвича", потому что могут продавать эти машины только в убыток себе.

Собственно, многие компании на этом погорели, поэтому, конечно, если у тебя слабая дилерская сеть, которая не готова работать, мне кажется, говорить о каких-то конкурентных продажах сложно. Я надеюсь, что компания "Москвич" пересмотрит свое отношение, поймет промахи. Если говорить про саму марку, это достаточно хороший автомобиль, просто нужно подработать мелкие нюансы и повернуться больше лицом к клиенту и дилеру, я думаю, тогда есть шансы на успех».

На днях СМИ сообщили о том, что сертификацию прошел новый кроссовер «Москвич М90». Конкретики о том, что это за автомобиль, пока нет. Известно только, что он будет выпускаться в сотрудничестве с китайским концерном SAIC. При этом все предыдущие модели российской марки создавались на базе автомобилей JAC. Качество новой модели также вызывает вопросы, заметил соучредитель автоцентра «Долавто» Сергей Климов: «Вроде бы как настрой серьезный и решили не ограничиваться одной-двумя моделями. Конечно, первый "Москвич", по сути, китайский JAC, был слабоват, но какие-то продажи он показал и показывает.

Сейчас производитель нацелен на развитие, на более конкурентоспособные автомобили. Пока, видимо, хватает сил и физических, и финансовых. Не знаю, кто там будет разрабатывать новые версии, насколько кадры присутствуют, но будем с оптимизмом смотреть в будущее. Если говорить в целом про российский автомобильный рынок, то он слабый сам по себе. Вот по этим цифрам, что продажи месяц к месяцу выросли, а год к году упали, никаких выводов сделать нельзя. Ведь турбулентность достаточно высокая, и говорить о каких-то тенденциях, строить какие-то планы на будущее на их основе, невозможно. Сейчас происходит некая стабилизация. Но до таких показателей, о которых можно рассуждать и на основании которых можно строить какие-то прогнозы, еще далеко.

Что касается первого "Москвича", то ему действительно здорово помогали в продажах, в том числе благодаря различным госпрограммам и госучреждениям, которые закупали эти авто. Наверное, так и должно было быть. Нужен был более бурный старт, потому что модель получилась откровенно слабой. Электрический "Москвич" вообще никуда не поехал. Но тут тоже надо смотреть вперед, пока еще слишком мало прошло времени, слишком небольшие объемы. Нужно, чтобы завод полноценно проработал хотя бы пять лет».

По данным «Автостата», свыше четверти машин бренда «Москвич», проданных в начале осени, было оформлено именно на юридических лиц.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Андрей Дубков