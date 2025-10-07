Трамп: конфликт на Украине сложнее, чем на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп считает, что конфликт на Украине сложнее, чем на Ближнем Востоке. Изначально глава Белого дома рассчитывал, что решить его будет проще всего, в том числе благодаря его хорошим отношениям с президентом России Владимиром Путиным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

«Я очень разочарован в нем (во Владимире Путине.— "Ъ"), я думал, этот (конфликт — "Ъ") будет легко разрешить. Но оказалось, что он сложнее, чем на Ближнем Востоке, посмотрим, что там произойдет»,— сказал американский президент на пресс-конференции перед встречей с премьер-министром Канады Марком Карни в Белом доме (администрация господина Трампа выложила трансляцию на YouTube).

Общаясь с журналистами, глава Белого дома также сообщил, что в ближайшее время рассчитывает провести встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в Южной Корее, и обвинил демократическую партию в перебоях в работе правительства США.