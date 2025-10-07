Истец против сына

Арбитражный суд Нижегородской области в рамках банкротства экс-депутата областного заксобрания Вадима Жука и его промышленного холдинга рассмотрел иск Транскапиталбанка о признании притворной сделкой создание ООО «Еврострой» его сына. Истец как основной кредитор настаивал, что компанию использовали для дробления бизнеса и сокрытия активов отца с целью ухода от уплаты долгов и сделок с недвижимостью. Однако суд счел доводы истца недоказанными, а семейный бизнес — законным и не направленным на вывод имущества из конкурсной массы. Впрочем, другие сделки самого Вадима Жука с аффилированными структурами ранее были признаны частью схемы ухода от расчетов с кредиторами через взаимные кассовые операции и беспроцентные займы.

Компанию Максима Жука сочли непричастной к сокрытию активов отца

Арбитражный суд Нижегородской области в рамках дела о банкротстве бывшего депутата регионального заксобрания Вадима Жука рассмотрел требование Транскапиталбанка признать создание ООО «Еврострой» его сына Максима Жука незаконным и предназначенным для вывода активов отца. Как писал «Ъ-Приволжье», банкротство Вадима Жука инициировало Агентство по страхованию вкладов (АСВ), а Транскапиталбанк потребовал признать несостоятельным аффилированный с экс-депутатом холдинг «Нефтехиммаш» из-за непогашенных кредитов почти на 700 млн руб. В процессе банкротного дела разбирательство коснулось и актива Максима Жука: решение об учреждении его ООО «Еврострой» в 2014 году кредитор счел притворным по составу участников — членов его семьи и потребовал включить долю Вадима Жука в строительной компании, зарегистрированной в Москве, в конкурсную массу. Это следует из материалов дела, опубликованных судом.

Представители Транскапиталбанка настаивали, что отец и сын Жуки использовали схему дробления бизнеса, чтобы затруднить поиск активов и избежать взыскания долгов перед кредиторами, за счет которых имущество приобретали новые компании семейного бизнеса.

Этими структурами занимались общие бухгалтеры холдинга, с которым была аффилирована компания Максима Жука. Совладельцы «Евростроя», по мнению истца, были слишком молодыми, возрастными или бедными, чтобы самим вести бизнес. Кроме того, в 2022 году в компании работали лишь три человека, а в 2025-м — ни одного, к тому же ФНС в 2024 году инициировали банкротство организации из-за налоговых недоимок. При этом обязательные платежи за ООО «Еврострой» вносили другие структуры семьи депутата и лично Максим Жук в качестве займов, а до 2022 года существенного движения средств на счетах компании не было.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Еврострой» зарегистрировано в 2014 году в Москве с уставным капиталом 100 тыс. руб. Долей 49% владеет генеральный директор Максим Жук, Валерию и Станиславу Жукам принадлежат по 20% компании, еще 13,5% у Галины Енютиной. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Выручка организации в 2024 году составила 40 тыс. руб., чистая прибыль — 7 тыс. руб. Чистые активы компании оцениваются в 11,5 млн руб.

Вместе с тем часть полученных средств «Еврострой» направил на обязательные платежи АО «Нефтегазпромстрой», подконтрольного Максиму Жуку. Также компания получила 33 млн руб. от спецзастройщика «Андор» за продажу земельного участка и перевела 25,5 млн руб. «Металлоконструкции», а оставшиеся средства — еще четырем аффилированным фирмам, отмечается в материалах дела. Фактически компания участвовала в переводе имущества на другие фирмы, чтобы скрыть его от кредиторов, посчитали представители кредитной организации.

Суд решил, что аффилированность учредителей «Евростроя» по нормам закона о банкротстве сама по себе не свидетельствует о недействительности сделок. Поскольку обанкроченные организации холдинга Вадима Жука прекратили деятельность, создание компании под единым управлением не говорит о том, что должник воссоздал структуры и вывел активы, уклонившись от последствий банкротства. При этом банкротство физлица не запрещает его родственникам вести бизнес, используя его имущество вне конкурсной массы.

«В сущности, аргументы конкурсного кредитора относительно использования каких-либо активов должника как физического лица основаны на предположениях и догадках, не подкрепленных как прямыми фактами, так и достаточными в совокупности косвенными обстоятельствами»,— решил суд, посчитавший деятельность «Евростроя» реальной и ведущейся на заемные средства организаций, не подконтрольных должнику.

Доказательств перемещения активов Вадима Жука из конкурсной массы представлено не было, и заявление Транскапиталбанка осталось без удовлетворения.

Тем не менее суд не отменил запрет отчуждать и передавать в залог доли Максима и Станислава Жуков в «Еврострое» и регистрировать права на здание и земельный участок на улице Алексеевской.

Добавим, ранее арбитраж признал мнимыми и недействительными сделки самого Вадима Жука за счет многомиллионного кредита обанкротившегося банка «Ассоциация». Бывший депутат в 2016 — 2017 годах выделил их группе компаний «Нефтехиммаш» по договорам беспроцентных займов, а затем средства вывели в другие аффилированные компании.

Экс-депутата и бывших управленцев холдинга конкурсный управляющий и кредиторы решили привлечь к субсидиарной ответственности: договориться с ними об уплате долга Вадиму Жуку не удалось.

Владимир Зубарев