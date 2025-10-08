Деньги из будущего

Спустя два года СПБ Биржа осуществила планы по запуску срочной секции. Инвесторам стали доступны контракты с привязкой к стоимости биткойна, индексам стран БРИКС, а также к акциям самой площадки. Участники рынка считают, что бирже удастся закрепиться на рынке, однако многое будет зависеть от развития продуктовой линейки и обеспечения ликвидности. Вместе с тем площадке придется конкурировать с Московской биржей, на которой ежемесячные объемы торгов деривативами превышают 10 трлн руб.

7 октября СПБ Биржа запустила секцию срочного рынка. Инвесторам были предложены фьючерсные контракты на акции биржевых фондов (ETF), которые следуют за фондовыми индексами Бразилии, Китая, Индии и Саудовской Аравии, а также на индекс биткойна (BTCUSD). Кроме того, был запущен фьючерсный контракт на акции самой биржи. Все инструменты являются расчетными, то есть не предусматривают поставку базисного актива. До конца ноября комиссионные за сделки со срочными инструментами взиматься не будут.

Таким образом биржа реализовала планы по развитию срочного рынка, о которых источники “Ъ” сообщали еще два года назад (см. “Ъ” от 14 декабря 2023 года), после того как торговая площадка попала под американские санкции. Нынешний глава биржи Евгений Сердюков имел богатый опыт развития именно срочного рынка, в том числе секции FORTS биржи РТС (вошедшей впоследствии в состав ММВБ, сейчас — Московской биржи).

К операциям будут допущены все 52 участника, у которых есть доступ к инструментам срочного рынка. При этом, «чтобы предоставить доступ своим клиентам к торгам фьючерсами, брокерам необходимо донастроить учетные системы», отметили на бирже. По словам Евгения Сердюкова, площадка создала «собственную технологию торгов инструментами срочного рынка», которая позволит ей «регулярно увеличивать список фьючерсов и опционов». Биржа уже заявила о планах запустить торги фьючерсом на индекс, который следует за динамикой Ethereum.

Инвесторы позитивно отреагировали на запуск срочного рынка СПБ Биржи. Ее акции как на самой площадке, так и на Московской бирже взлетели в цене более чем на 12%, приближаясь к отметке 230 руб. Причем к 20:00 объем торгов этими бумагами на СПБ Бирже превысил 1,3 млрд руб., а на Московской бирже составил почти 4,5 млрд руб. «Реакция рынка носит скорее эмоциональный характер, но долгосрочно она отражает ожидания инвесторов относительно развития площадки»,— считает начальник управления развития брокерских продуктов «Альфа Инвестиций» Иван Власенко. Часть инвесторов также ждут, что запуск новых торгов положительно повлияет на финансовые показатели площадки, отмечает он.

Согласно отчетности по МСФО, за первое полугодие 2025 года операционные доходы биржи достигли 1,73 млрд руб., превысив показатель прошлого года на 18%. Вместе с тем чистая прибыль за отчетный период составила лишь 87 млн руб.— почти в шесть раз меньше, чем годом ранее. Прежде биржа это объясняла тем, что в 2024 году прибыль формировалась доходами, относящимися к восстановлению резервов под возможные потери вследствие реализации рисков.

Участники рынка считают, что у площадки есть все шансы закрепиться в новом сегменте рынка, однако придется выдержать жесткую конкуренцию с Московской биржей, которая предлагает почти 250 фьючерсных контрактов и опционов. Причем ежемесячные объемы торгов срочными инструментами здесь превышают 10 трлн руб., а объемы торгов деривативами на иностранные фондовые активы составляют около 7 млрд руб. ежедневно.

Участники рынка отмечают, что наиболее востребованным инструментом на биржевом срочном рынке являются валютные фьючерсы. Они «используются как для спекулятивной торговли, так и для хеджирования», отмечает ведущий инвестиционный аналитик «Го Инвест» Никита Бредихин. По данным Московской биржи, в сентябре 2025 года валютные фьючерсы занимали почти половину от общего объема торгов, тогда как на товарные фьючерсы приходилось 31%, на индексные фьючерсы — 18%. Причем Московская биржа предлагает фьючерсы на индексы американского, европейского, японского рынков, тогда как СПБ Биржа пока «предлагает только инструменты дружественных юрисдикций», указывает руководитель Ассоциации форекс-дилеров Евгений Машаров.

Важным для СПБ Биржи будет развитие торгов фьючерсами криптовалюты. Это будет «очевидная конкуренция с Московской биржей за глобальный и при этом хайповый актив», считает управляющий директор по работе с клиентами «Ренессанс Капитала» Андрей Смирнов. «Многое будет зависеть от наличия маркетмейкеров, которые будут поддерживать определенный уровень ликвидности по срочным инструментам»,— отмечает заместитель гендиректора по брокерскому бизнесу ФГ «Финам» Дмитрий Леснов.

Впрочем, Московская биржа также продолжит расширять круг срочных инструментов. Как заявила “Ъ” управляющий директор по рынку деривативов этой торговой площадки Мария Патрикеева, в ближайшее время планируется «запуск торгов производными на индексы Аргентины, ЮАР, Саудовской Аравии, Бразилии и Китая».

Андрей Ковалев