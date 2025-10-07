Турецкий след в российской резине

Минпромторг РФ подал иск к Черкесскому заводу резиновых технических изделий с требованием вернуть почти 180 млн руб. субсидии и выплатить около 90 млн руб. штрафа за копирование турецкой пневморессоры вместо разработки собственной. Суд решил, что работа предприятия свелась к копированию и воспроизведению серийно выпускаемого за рубежом образца, «элемент инновационности отсутствует».



Министерство промышленности и торговли России обратилось в Арбитражный суд Карачаево-Черкесской Республики с иском к Черкесскому заводу резиновых технических изделий (ООО «ЧЗ РТИ»), в котором потребовало от предприятия вернуть 179,9 млн руб. субсидии и выплатить 89,9 млн руб. штрафа. Причиной стали нарушения условий финансирования и копирование зарубежной продукции вместо создания собственной. Информация об этом опубликована в картотеке дела.

В материалах дела говорится, что в 2022-2023 годах предприятие получило около 180 млн руб. на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по производству пневматической рессоры подвески. По соглашению, завод обязался инвестировать в проект 90 млн руб. собственных средств, соблюдать правила расходования бюджетных денег и регулярно отчитываться о ходе работ.

Ранее, в сентябре 2025 года, АС Карачаево-Черкессии отказал в иске ООО «ЧЗ РТИ» об оспаривании обязанности по возврату полученных средств субсидии в сумме 179,9 млн руб. Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе это решение.

СПРАВКА По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «ЧЗ РТИ» зарегистрировано в 2018 году в Черкесске. Основной вид деятельности — производство труб, трубок, рукавов и шлангов из вулканизированной резины. Уставный капитал компании — 15 млн руб. Учредитель общества — Жанна Борисова (100% УК).

По информации с сайта предприятия, Черкесский завод резиновых технических изделий был образован в 2018 году в результате реорганизации предприятия, основанного в середине ХХ века. ЧЗ РТИ специализируется на выпуске из резины и силикона изделий любой сложности. Они применяются практически во всех отраслях промышленности.

Проверка Казначейства выявила многочисленные нарушения. Вместо проектного финансирования субсидию тратили на премии сотрудникам, обязательные взносы в фонды, ремонт производственных и арендованных помещений.

Особое внимание привлекла покупка в Турции опытно-испытательной и сборочной линии для производства пневморессор, а также комплектующих, сырья и материалов на 134 млн руб. Из-за курсовых колебаний сумма выросла до 192,3 млн руб. Линия включает автоматические станки, вулканизационные прессы, испытательные машины и другое оборудование. Доля этой покупки превысила допустимый размер в общей структуре субсидии.

Кроме того, линия предназначена для серийного выпуска, а не только для инновационных испытаний и создания опытных образцов. Правила бюджетного финансирования запрещают использовать приобретенное на средства НИОКР оборудование в коммерческих целях.

Экспертиза НАМИ установила, что работа предприятия свелась к копированию и воспроизведению серийно выпускаемого за рубежом образца пневморессоры. «Элемент инновационности отсутствует», — говорится в заключении института.

Субсидии предоставляются для стимулирования научных и конструкторских работ в рамках инновационных проектов, но не для создания с нуля производства, копирующего зарубежную продукцию. Основной причиной претензий истца стало невыполнение производственного плана. К концу 2024 года завод должен был выпустить 104,6 тыс. пневморессор на 680 млн руб. Однако проверяющие не обнаружили ни одной детали.

Кроме того, серийное производство инновационной продукции собственной разработки должно было начаться через несколько месяцев после получения субсидии.

10 сентября Арбитражный суд Москвы принял новый иск ООО «ЧЗ РТИ» к Минпромторгу о признании незаконным уведомления о расторжении соглашения о предоставлении субсидии. Собеседование со сторонами назначено на 15 октября. Тогда же решится вопрос о закрытом режиме заседания — это возможно, если в деле появятся детали по гособоронзаказу и другим секретным материалам.

Третьим лицом привлечен ООО «НИИ эластомерных материалов и изделий», специализирующийся на производстве резиновых технических изделий. Институт может провести анализ инновационности продукции и факта реверс-инжиниринга.

