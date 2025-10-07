Байден просил ЦРУ скрыть доклад о коррупционных связях своей семьи на Украине

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф обнародовал рассекреченные документы, в которых тогдашний вице-президент США Джо Байден в 2015 году просил Центральное разведывательное управление не распространять доклад, касающийся его визита в Киев. В докладе содержались оценки действий украинской администрации и упоминались предполагаемые «коррупционные связи» семьи Байдена, передает Daily Mail.

Согласно материалам, визит Байдена 7–8 декабря 2015 года вызвал недовольство среди украинских чиновников. Они ожидали более предметного обсуждения кадровых и политических вопросов с тогдашним президентом Петром Порошенко, однако вице-президент ограничился общей публичной речью. Как отмечается в докладе, представители украинской власти в неофициальных беседах упоминали, что семья Байдена могла быть связана с коррупционными схемами на Украине. Это, по их мнению, свидетельствовало о двойных стандартах США в борьбе с коррупцией и распределением политической власти.

Переписка сотрудников разведсообщества включает электронное письмо от 10 февраля 2016 года, в котором говорится: «Я только что говорил с вице-президентом и советником по национальной безопасности. Он настоятельно предпочел, чтобы доклад не распространялся. Спасибо за понимание»,— указано в сообщении.

Господин Рэтклифф отметил, что опубликованные материалы демонстрируют пример политизации разведданных в интересах отдельных лиц. Коррупционные подозрения вокруг семьи Байдена связаны с деятельностью его сына Хантера, который входил в совет директоров украинской газодобывающей компании Burisma. При этом Джо Байден отрицал какую-либо причастность к делам компании и давление на Украину.