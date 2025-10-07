Группа ФИНГО удостоена благодарности губернатора Ярославской области

Группа ФИНГО, ведущий поставщик инновационных решений в газоочистке, удостоена благодарности губернатора Ярославской области Михаила Евраева. Вручение состоялось в рамках Недели промышленности региона, которая традиционно проходит в начале октября. Компания отмечена «за высокие результаты деятельности, культуру организации производства, создание новых рабочих мест, активную работу с федеральными институтами государственной поддержки промышленных предприятий».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба группа ФИНГО Фото: Пресс-служба группа ФИНГО

«Ярославская область — промышленный регион. Промышленный сектор обеспечивает более 30% валового регионального продукта, 40% налоговых поступлений в бюджет. У нас более 3 тысяч предприятий, на которых работают свыше 110 тысяч человек — каждый третий занятый в регионе. Нашим предприятиям есть чем гордиться, а у подрастающего поколения есть возможность построить карьеру в Ярославской области»»,— отметил губернатор Ярославской области Михаил Евраев на церемонии награждения.

Он поздравил промышленников и отметил, что предприятия-победители задают высокую планку для всего делового сообщества региона.

«Ключевая цель Группы ФИНГО — развитие российского экологического машиностроения, которое зародилось здесь в Ярославском регионе. Наша компания активно создает в этой отрасли кадровый потенциал, привлекая молодежь, а также предоставляет российским промышленникам передовые технологические решения в рамках реализации федерального проекта “Чистый воздух”, способствуя тем самым улучшению качества жизни людей по всей стране»,— рассказал исполнительный директор Группы ФИНГО Виталий Балов во время беседы с губернатором на стенде предприятия.

На Неделе промышленности было представлено более 80 организаций. Предприятия из 20 регионов России, Белоруссии и Китая приняли участие в бирже субконтрактов, где были организованы переговоры о сотрудничестве. Всего на площадках выставки побывали около 25 тысяч человек. Глава региона поблагодарил организаторов и всех участников за проделанную работу.

